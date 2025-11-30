Bonne nouvelle pour une cible du FC Barcelone, Manchester United fonce sur un cadre du Real Madrid

La clause de Guirassy qui favorise le Barça

“Guirassy devient disponible” pour Sport. D’après le journal catalan, Serhou Guirassy dispose bien d’une clause libératoire spéciale d’environ 50 M€ valable uniquement pour sept grands clubs européens, dont le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Manchester United. Cela en fait une opportunité de marché sérieuse pour l’été 2026 pour le Barça qui cherche un nouveau numéro 9 pour l’après-Lewandowski. Une excellente nouvelle, d’autant que le profil de Guirassy plaît à Hansi Flick depuis leurs duels en Ligue des champions la saison passée.

Plus de 100 millions pour Valverde

Selon le Daily Mirror, Manchester United prépare une offre massive autour de 100-120 M€ pour Federico Valverde. L’Uruguayen est la cible prioritaire de Ruben Amorim pour renforcer son entrejeu. En plein questionnement au Real Madrid où des tensions avec Xabi Alonso menacent son avenir malgré un contrat jusqu’en 2029. Valverde, cadre et leader des Merengues, envisagerait un départ si la situation ne s’améliore pas. Si Manchester United l’évalue à 80M d’euros, Madrid ne devrait pas le laisser partir pour moins de 115 millions d’euros.

Paris et l’OM fous de rage contre l’arbitrage

Au PSG, on l’a mauvaise contre l’arbitrage de Clément Turpin. « Colère Parisienne après le tacle sur Chevalier » écrit le Parisien. Le gardien du PSG a poussé un coup de gueule. Victime d’une grosse faute de Laminé Camara, le portier français a déploré l’arbitrage après la défaite parisienne hier à Monaco. Interrogé au micro de BeIN Sports, il a déclaré : « Je pense que tout le monde a vu. Ma carrière aurait pu prendre un autre tournant aujourd’hui mais j’ai eu beaucoup de chance ». Et pour son entraîneur, c’est le même discours, son joueur a eu beaucoup de chance. L’OM aurait pu profiter de cette défaite parisienne pour prendre la tête du championnat, mais les Olympiens ont concédé le nul dans le temps additionnel face à Toulouse. La frustration est d’autant plus grande que quelques minutes avant le second but, l’OM aurait pourtant pu bénéficier d’un penalty, mais l’interprétation de Monsieur Wattelier n’allait pas dans ce sens après le contact entre Dönnum et Igor Paixao dans la surface toulousaine. Medhi Benatia avait visiblement un avis différent, puisque le dirigeant marseillais a posté une photo de l’action sur son compte X, sans texte.