Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Girona-Real Madrid : les compositions officielles

Par Aurélien Bayard
1 min.
Xabi Alonso @Maxppp
Girona 0-0 Real Madrid

Deux ans après sa surprenante qualification en Ligue des Champions, Girona a toujours dû mal à digérer cet événement historique. 18e de Liga, les Catalans reçoivent le Real Madrid, sorti de son fauteuil de leader par son rival barcelonais hier soir grâce à sa victoire contre Alavès (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato). Il y a donc des enjeux à tous les étages pour cette rencontre.

La suite après cette publicité

Le coach gironiste, Michel, s’appuie donc sur un 4-1-4-1. Axel Witsel est positionné en tant que sentinelle. Une connaissance de la Ligue 1 est présente derrière l’attaquant Vanat en la présence d’Ounahi. Tsygankov est sur l’aile droite. De son côté, Xabi Alonso opte pour le 4-2-3-1. Auteur d’un quadruplé en milieu, Mbappé est bien évidemment titulaire à la pointe de l’attaque madrilène. Courtois, qui était blessé aux adducteurs, fait son retour dans les buts. Dean Huijsen toujours absent, ce sera Militao et Rüdiger en défense centrale. Arda Güler sera positionné en numéro 10.

Les compositions officielles :

Girona : Gazzaniga - Rincon, Martinez, Reis, Moreno - Witsel - Tsygankov, Martin, Ounahi, Gil - Vanat

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Garcia - Tchouaméni, Bellingham - Valverde, Güler, Vinicius Jr - Mbappé

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Girona

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Girona Logo Girona
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier