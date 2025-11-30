Girona-Real Madrid : les compositions officielles

Deux ans après sa surprenante qualification en Ligue des Champions, Girona a toujours dû mal à digérer cet événement historique. 18e de Liga, les Catalans reçoivent le Real Madrid, sorti de son fauteuil de leader par son rival barcelonais hier soir grâce à sa victoire contre Alavès (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato). Il y a donc des enjeux à tous les étages pour cette rencontre.

Le coach gironiste, Michel, s’appuie donc sur un 4-1-4-1. Axel Witsel est positionné en tant que sentinelle. Une connaissance de la Ligue 1 est présente derrière l’attaquant Vanat en la présence d’Ounahi. Tsygankov est sur l’aile droite. De son côté, Xabi Alonso opte pour le 4-2-3-1. Auteur d’un quadruplé en milieu, Mbappé est bien évidemment titulaire à la pointe de l’attaque madrilène. Courtois, qui était blessé aux adducteurs, fait son retour dans les buts. Dean Huijsen toujours absent, ce sera Militao et Rüdiger en défense centrale. Arda Güler sera positionné en numéro 10.

Les compositions officielles :

Girona : Gazzaniga - Rincon, Martinez, Reis, Moreno - Witsel - Tsygankov, Martin, Ounahi, Gil - Vanat

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Garcia - Tchouaméni, Bellingham - Valverde, Güler, Vinicius Jr - Mbappé