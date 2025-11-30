Barça : Hansi Flick veut recruter une pépite de Bundesliga

Le FC Barcelone pourrait frapper un grand coup en renforçant son attaque avec un nouvel ailier, une priorité clairement identifiée par la direction sportive et le staff technique. Parmi les options envisagées, la possibilité d’acheter Marcus Rashford (6 buts, 9 passes décisives en 17 matchs) reste sur la table, mais aucune décision ne sera prise avant la fin de la saison, son salaire très élevé étant un frein. Parallèlement, l’attention du club catalan se tourne désormais vers Yan Diomande, l’ailier du RB Leipzig, qui impressionne en Bundesliga depuis son arrivée en provenance du Leganés. Le Leipzig avait misé 20 millions d’euros sur le joueur de 19 ans malgré une saison irrégulière en Espagne, et il est désormais un titulaire indiscutable, auteur de trois buts et autant de décisives en 13 matchs de championnat.

Selon Bild, Hansi Flick a récemment recommandé le joueur aux dirigeants barcelonais. Le technicien allemand estime que l’Ivoirien pourrait être la recrue nécessaire pour assurer l’avenir du Barça pendant de nombreuses années. Le principal obstacle reste l’absence de clause libératoire et l’intérêt de plusieurs clubs anglais, notamment Manchester City. Leipzig valorise déjà le joueur à 100 millions d’euros, mais étant un club vendeur, ce montant pourrait être négocié.