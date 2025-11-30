FC Barcelone : l’attitude du vestiaire a fait disjoncter Hansi Flick !

L’image d’Hansi Flick, abattu sur le banc après le match samedi soir et réconforté par son capitaine Raphinha, a fait le tour de l’Europe et a de quoi inquiéter un peu plus l’environnement blaugrana. Malgré une victoire face à Deportivo Alavés (3-1), le technicien allemand n’a pas été du tout convaincu par le contenu de sa propre équipe. «Après la fin du match, Raphinha m’a répété ce que je lui avais dit la dernière fois : "Nous allons nous améliorer. Nous serons bien meilleurs lors des prochains matchs"», a reconnu le technicien catalan, questionné sur cette scène étonnante.

La suite après cette publicité

Et ce dimanche, Sport va plus loin et explique ce malaise de l’entraîneur allemand, préoccupé depuis la gifle reçue contre Chelsea (0-3). Pour lui, ce Barça n’a plus ce qu’il faut pour viser les grands titres. Flick, qui aurait accumulé beaucoup de stress et d’épuisement depuis cette défaite à Londres, tente bien de recadrer son vestiaire, mais face à Alavés, le contenu du match avait de quoi l’inquiéter : but encaissé dès la première minute, instants de flottement, signes criants de désorganisation. Le constat est sans appel pour l’Allemand, qui pense que son groupe manque d’intensité, de fraîcheur physique et de solidité mentale.

La suite après cette publicité

Le staff également inquiet

Et pour beaucoup de joueurs, le niveau individuel a baissé — seuls quelques rares éléments ont progressé, comme Eric Garcia ou Gerard Martín, tandis que les absences et pépins physiques pèsent lourd. En clair, le niveau global ne s’est pas amélioré depuis la saison dernière. Mais Hansi Flick reste confiant dans ses idées et sa stratégie tactique. Il mise sur le retour de joueurs clés et sur une remise en forme collective. Mais l’urgence est là : la défense fuit, le pressing ne fonctionne plus et il y a une baisse physique et footballistique alarmante.

Le mois de décembre qui arrive s’annonce déterminant pour le FC Barcelone avec un calendrier exigeant, dont la réception de l’Atlético de Madrid et celle de l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions, et il y a peu de marge d’erreur si le Barça ne veut pas gâcher sa saison. Le message de Flick pour ses joueurs est clair : il croit toujours en un retour du Barça à son meilleur niveau, mais cela exigera un sursaut collectif, car le staff juge, pour l’instant, que l’objectif de soulever la Ligue des Champions est hors de portée.