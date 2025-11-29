Liga : le FC Barcelone retrouve la victoire péniblement contre Alavés

Il n’y avait pas match ce mardi à Stamford Bridge. Loin d’avoir été aidés par l’expulsion précoce de Ronald Araujo, le FC Barcelone a été battu de A à Z en Ligue des Champions face à Chelsea (3-0). Une défaite très inquiétante face aux Blues et qui laissaient penser que l’on a sûrement vu trop beau le Barça ces derniers mois. En attendant, les Blaugranas se devaient de réagir dès ce samedi face à Alavés. Pour leur deuxième match dans le nouveau Camp Nou, les Catalans décidaient d’aligner une équipe offensive avec Lamine Yamal, Dani Olmo et Robert Lewandowski aux côtés du revenant attendu Raphinha. Pourtant, malgré ce onze alléchant, les Culés ont été rapidement cueillis à froid.

Sur le premier corner du match, Pablo Ibanez a profité d’une grande erreur de marquage et de réactivité de la défense catalane pour ouvrir le score (0-1, 1e). Un rappel à l’ordre au bout de 45 secondes qui a eu le mérite de réveiller le Barça. Enfin sortis de leur sieste, les coéquipiers de Lamine Yamal se sont rués vers l’attaque pour égaliser. Et trouvé sur un centre qui a traversé toute la surface, le prodige espagnol, critiqué depuis des semaines, a égalisé à bout portant (1-1, 8e). Visiblement en grande forme physiquement, le numéro 10 blaugrana a régalé à travers plusieurs arabesques et dribbles qui ont donné le tournis à la défense basque. Retranché dans son camp pendant de nombreuses minutes, Alavés a pourtant failli piquer en contre mais Joan Garcia s’est illustré avec une parade remarquable alors qu’il était déjà au sol (26e). Sur l’action suivante, le Barça a repris l’avantage.

Le FC Barcelone a dominé face à un Alavés peureux

Lancé en profondeur, Raphinha, en jambes pour son retour dans le onze catalan, a glissé le ballon en retrait vers Dani Olmo qui ne s’est pas fait prier pour ajuster Sivera (2-1, 26e). En maîtrise, le Barça est rentré aux vestiaires avec un avantage au score mérité malgré les étourderies de sa défense. Au retour des vestiaires, Hansi Flick a décidé de faire rentrer Marcus Rashford dès la pause pour ajouter une arme offensive supplémentaire. Faisant le siège de la moitié de terrain adverse, les Barcelonais ont néanmoins galéré à marquer un troisième but. Outre un Raphinha pas assez précis, Lewandowski a été écœuré par Sivera après une belle tête (58e). Finalement, malgré quelques occasions peu franches, le Barça a terminé la défense en souffrance.

Affichant une fragilité tactique et défensive assez consternante, le club catalan peut remercier Joan Garcia, impérial ce samedi pour conserver l’avance au score des siens. Aidé par un Cubarsi concerné (77e), le portier espagnol a eu du travail en fin de match (78e, 85e) pour aider le Barça à aller chercher une victoire face à un Alavés qui s’est sûrement activé trop tard dans la rencontre pour espérer un nul. Dans le temps additionnel, Dani Olmo a scellé le succès des siens avec un doublé sur une passe de Lamine Yamal après un contre rondement mené (3-1, 90+5e). Avec cette victoire, le FC Barcelone retrouve le sourire, mais n’a pas franchement convaincu malgré quelques belles choses offensivement. Inquiétants défensivement, les pensionnaires du Camp Nou peuvent remercier Joan Garcia, impérial dans ses buts, pour cette victoire peu convaincante face au 14e de Liga. Le Barça prend deux points d’avance sur le Real Madrid en tête du classement. Il faudra néanmoins être beaucoup plus fort mardi face à l’Atlético de Madrid.