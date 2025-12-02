Menu Rechercher
Coupe du Roi

Coupe du Roi : ça passe pour Osasuna, Majorque et Alavés

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le trophée de la Coupe du Roi @Maxppp
Ebro 3-5 Osasuna

Ce mardi soir marquait le coup d’envoi du deuxième tour de la Coupe du Roi, l’équivalent des 32es de finale. Quatre matches étaient au programme à 19h : Ebro-Osasuna, Numancia-Majorque, Portugalete-Deportivo Alavés et Racing de Ferrol-Huesca. Les trois équipes de Liga engagées ont réussi à filer en 16e. Majorque s’est qualifié d’une courte tête, grâce notamment à un doublé de Prats (3-2), et Alavés n’a pas tremblé face à Portugalete, club de D5 (3-0).

En revanche, Osasuna a mis du temps pour se défaire d’Ebro, formation de D4. Menés au score, les joueurs de Pampelune ont su renverser la vapeur pour mener 2-1, avant de se faire égaliser dans la foulée. Ce n’est qu’en toute fin de match que Gomez, Becker et Muñoz ont assuré la qualification. Enfin, Huesca (D2) est allé s’imposer sur le terrain d’une D3, le Racing de Ferrol (2-0).

Les résultats des matches de 19h :

Ebro (D4) - Osasuna (D1) : 3-5 (Soeiro, Prat, Charlez ; Garcia x2, Gomez, Becker, Muñoz)

Numancia (D4) - Majorque (D1) : 2-3 (Jony, Danese ; Llabrés, Prats x2)

Portugalete (D5) - Deportivo Alavés (D1) : 0-3 (Vicente, Gorka csc, Martinez)

Racing de Ferrol (D3) - Huesca (D2) : 0-2 (Hidalgo, Ntamack)

