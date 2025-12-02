Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

OM : Benatia a tenté un énorme coup sur le mercato

Par Valentin Feuillette
1 min.
Pablo Longoria et Medhi Benatia à la Commanderie @Maxppp

Invité de l’After Foot sur RMC Medhi Benatia est revenu sur le mercato estival de l’OM et les pistes qu’il avait explorées pour renforcer l’effectif. Le directeur sportif a notamment évoqué Kevin De Bruyne : « j’ai parlé avec lui mais il était déjà avancé avec le Napoli. Je voulais le rencontrer. Je me suis dit que ça pouvait matcher avec le coach. » Une déclaration qui illustre l’ambition marseillaise et la méthode réfléchie de Benatia dans la constitution de l’équipe.

La suite après cette publicité

Concernant d’autres noms, Benatia a également commenté les rumeurs liés à Antoine Griezmann et Wesley Fofana : « Griezmann ? Non je savais qu’il allait prolonger avec l’Atlético Madrid. J’ai tenté Wesley Fofana qui est Marseillais. Je me suis demandé si le contexte marseillais pouvait coller. J’ai tenté 2-3 joueurs libres. » Ces confidences mettent en lumière la stratégie du club, entre ambitions fortes, contraintes réelles et opportunités concrètes sur le marché des transferts.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Medhi Amine El Mouttaqi Benatia
Kevin De Bruyne
Wesley Fofana
Antoine Griezmann

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Medhi Amine El Mouttaqi Benatia Medhi Amine El Mouttaqi Benatia
Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne
Wesley Fofana Wesley Fofana
Antoine Griezmann Antoine Griezmann
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier