OM : Benatia a tenté un énorme coup sur le mercato
Invité de l’After Foot sur RMC Medhi Benatia est revenu sur le mercato estival de l’OM et les pistes qu’il avait explorées pour renforcer l’effectif. Le directeur sportif a notamment évoqué Kevin De Bruyne : « j’ai parlé avec lui mais il était déjà avancé avec le Napoli. Je voulais le rencontrer. Je me suis dit que ça pouvait matcher avec le coach. » Une déclaration qui illustre l’ambition marseillaise et la méthode réfléchie de Benatia dans la constitution de l’équipe.
Concernant d’autres noms, Benatia a également commenté les rumeurs liés à Antoine Griezmann et Wesley Fofana : « Griezmann ? Non je savais qu’il allait prolonger avec l’Atlético Madrid. J’ai tenté Wesley Fofana qui est Marseillais. Je me suis demandé si le contexte marseillais pouvait coller. J’ai tenté 2-3 joueurs libres. » Ces confidences mettent en lumière la stratégie du club, entre ambitions fortes, contraintes réelles et opportunités concrètes sur le marché des transferts.
