Coupe du Monde 2026 : la décision de la FIFA qui fait hurler les fans

La Coupe du Monde 2026 arrive à grands pas, et la fièvre monte puisqu’un premier moment fort aura lieu cette semaine. Ce vendredi à 18 heures, heure française, le tirage au sort des groupes aura lieu, la France et toutes les nations déjà qualifiées pourront découvrir leurs adversaires. Et les supporters pourront ainsi cibler les rencontres auxquelles assister, car le calendrier exact sera déterminé dès le lendemain. Or, il reste de nombreux billets à vendre, alors que deux phases de vente ont été bouclées, comme l’explique la FIFA. «Des supporters issus de plus de 200 pays et territoires se sont rués sur une partie de l’inventaire de billets lors du tirage anticipé et plus de deux millions de billets ont trouvé preneurs au cours des deux premières phases de vente», peut-on ainsi lire sur le site officiel de l’instance mondiale.

La suite après cette publicité

Cette troisième phase de vente aura lieu à partir du 11 décembre, «ce qui permettra aux supporters de commander – pour la première fois – des billets pour des matches en connaissant la composition exacte des groupes», se félicite la FIFA. Elle se félicite moins d’une autre information qui fait bondir la presse anglaise ce matin. « Le grand vol », s’étrangle ainsi The Sun, qui assure : «les billets pour la Coupe du Monde seront les plus chers jamais vus, la FIFA ayant accaparé pour la première fois une part du lucratif marché de la revente. L’instance dirigeante du football touchera 30 % de chaque transaction, alors que les places se vendent déjà au prix exorbitant de 1 000 £.» Le Times confirme : «arnaque à la Coupe du monde : la FIFA prélève 30 % sur la revente des billets».

La suite après cette publicité

Places garanties, revente et dynamic pricing

En résumé, la FIFA a trouvé un moyen de taxer la revente des billets. Et pourrait donc récupérer de l’argent plusieurs fois sur un même billet. De son côté, l’instance ne mentionne pas cet aspect, et préfère évoquer le "dynamic pricing", la tarification dynamique qui est de plus en plus souvent utilisée sur les grands événements. Plus il y a de demandes, plus le prix des billets augmente. « Le modèle de tarification adopté pour la Coupe du Monde de la FIFA 26 reflète les pratiques de marché actuelles pour les grands événements sportifs et de divertissement dans nos pays hôtes, y compris le football. Cela reflète également le traitement du marché secondaire des billets, qui bénéficie d’un cadre juridique différent de celui en vigueur dans de nombreuses autres régions du monde. Nous nous attachons à garantir un accès équitable à notre match pour nos supporters actuels et futurs. »

De quoi imaginer une explosion des tarifs, déjà fortement redoutée. La FIFA assure cependant qu’elle garantira des places à prix fixes, en priorité aux supporters dépendant des associations nationales. « La FIFA confirme que des quotas sont réservés à des catégories spécifiques de supporters, comme lors des précédentes Coupes du Monde de la FIFA. Ces quotas seront proposés à un prix fixe pour toute la durée de la prochaine phase de billetterie. Les quotas réservés comprennent des billets destinés aux supporters des associations membres participantes (AMP), qui se verront attribuer 8 % des billets pour chaque match auquel ils participent, y compris tous les matchs à élimination directe. » Autant dire une goutte d’eau dans l’océan des immenses stades américains, réservée à une catégorie spécifique. Selon la presse anglaise, un supporter voulant assister à des matches de phase de poule pour cette Coupe du Monde 2026 devrait débourser plus du double que lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.