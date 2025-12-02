Medhi Benatia dévoile le grand objectif de la saison de l’OM

L’OM s’est redonné beaucoup d’espoir en Ligue des Champions en retournant la situation contre Newcastle lors de la dernière journée (2-1). Avec cette 21e place, le club phocéen tient son destin en main, à 3 journées de la fin de la phase de championnat. En Ligue 1 aussi, les Marseillais ont pris le bon wagon avec cette 3e place. Seul regret, ce fauteuil de leader qui leur a échappé le week-end dernier suite à leur nul contre Toulouse à domicile. Medhi Benatia a aussi un objectif en tête pour cette saison : remporter un premier titre depuis 13 ans et la Coupe de la Ligue. «Un objectif pour qui et pour quoi? Pour moi, pour le coach, pour Pablo (Longoria), pour l’actionnaire, j’ai envie de dire que c’est quelque chose qui nous plairait», assure-t-il sur RMC, alors que le tirage de la Coupe de France a offert un déplacement à Bourg en Bresse pour les 32es de finale.

La suite après cette publicité

«Dans le sens de la manière dont on essaye de travailler, je pense que la récompense ce serait effectivement de rentrer en Ligue des champions l’année prochaine, forcément, mais quand même de montrer un vrai beau visage (cette saison) en Ligue des champions. Mais dans les objectifs très importants pour le club, comme ça l’était l’année dernière de se qualifier en Ligue des champions, ainsi que pour la viabilité ou pour la continuité du projet: non, on ne nous a jamais demandé cette année de faire cette équipe-là pour passer dans le top 24», poursuit le directeur sportif, assurant cette place dans 24 premiers est à portée de main.