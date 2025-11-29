Menu Rechercher
2 - 1
MT
Liga 2025/2026 14e journée
Barcelone
2 - 1
MT
Alavés
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
mi-temps
2 - 1
26'
2 - 1
Dani Olmo (PD Raphinha)
8'
1 - 1
Lamine Yamal
2'
0 - 1
(PD Víctor Parada) Pablo Ibáñez
Voir le live commenté
Classement live 1 Barcelone 34 14 Alavés 15
Possession 63% Barcelone Alavés
Tirs 7 5 4 2 3 7
Grosses occasions créées 50% Alavés 3 Barcelone 3
Compositions Barcelone 4-3-3 Alavés 4-1-4-1
Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 ALA
292 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Alavés Víctor Parada 2 #2 Logo Barcelone Robert Lewandowski 2 #3 Logo Barcelone Dani Olmo 1
Tirs (%)
#1 Logo Alavés Pablo Ibáñez 1/2 50% #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 6 #2 Logo Alavés Calebe 3 #3 Logo Barcelone Alejandro Baldé 2
Fautes subies
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 3 #2 Logo Alavés Pablo Ibáñez 3
Tirs (%)
#1 Logo Alavés Abderrahmane Rebbach 0/2 0% #2 Logo Barcelone Raphinha 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Alavés Lucas Boyé 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 6/7 86% #2 Logo Barcelone Alejandro Baldé 6/8 75% #3 Logo Barcelone Lamine Yamal 9/14 64%
Interceptions
#1 Logo Alavés Nahuel Tenaglia 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Alavés Lucas Boyé 0/4 0% #2 Logo Alavés Jonathan Otto 0/4 0% #3 Logo Barcelone Marc Bernal 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Alavés Víctor Parada 3
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 46/48 96% #2 Logo Barcelone Eric García 33/35 94% #3 Logo Barcelone Gerard Martín 55/59 93%

Voir tout
Série en cours
D
V
V
N
V
D
D
V
V
D
Rencontres précédentes
79% 15 Victoires 16% 3 Nuls 5% 1 Victoire

Fermín Fermín Blessure au mollet Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Calebe Calebe Inconnu Calebe Calebe Blessure à la cuisse Denis Suárez Denis Suárez Blessure musculaire Toni Martínez Toni Martínez Blessure à la cheville Raúl Fernández Raúl Fernández Inconnu Facundo Garcés Facundo Garcés Conduite répréhensible

Abscotty 17:08 Raphinia joue simple mais efficace mais le vrai facteur x c'est tjr le même, il est trop chauwwww Répondre
Match Barcelone - Alavés en direct commenté

14e journée de Liga - samedi 29 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Alavés (Liga, 14e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Liga entre Barcelone et Alavés. Ce match aura lieu le samedi 29 novembre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Alavés.

Arbitres

Miguel Ángel Ortiz Arias arbitre principal
José Antonio Garrido Romero arbitre assistant
Guillermo Santiago Sacristán arbitre assistant
Álvaro Cánovas García-Villarrubia quatrième arbitre
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR
Jorge Figueroa Vázquez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 66163
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 66

Match en direct

Date 29 novembre 2025 16:15
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 14
Diffusion beIN SPORTS 2
Code BAR-ALA
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Alavés
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Alavés en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 novembre 2025 à 16:15 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Barcelone Alavés en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Alavés ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, Marc Bernal, Marc Casadó, Raphinha, R. Lewandowski, Lamine Yamal.

Alavés : de son côté, l'équipe dirigée par E. Coudet évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : Antonio Sivera, Víctor Parada, Jon Pacheco, N. Tenaglia, Jonny, Antonio Blanco, A. Rebbach, Pablo Ibáñez, Denis Suárez, Calebe, L. Boyé.

Qui arbitre le match Barcelone Alavés ?

Miguel Ángel Ortiz Arias est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Alavés ?

Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Alavés ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 novembre 2025, coup d'envoi 16:15.

Qui a marqué le but pour Alavés ?

Un seul but a été inscrit pour Alavés par Pablo Ibáñez 2'.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Lamine Yamal 8', Dani Olmo 26'.

Abscotty 17:08 Raphinia joue simple mais efficace mais le vrai facteur x c'est tjr le même, il est trop chauwwww Répondre
Top commentaires
Comparer les stats du match
