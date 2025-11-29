Prono
Match Barcelone - Alavés en direct commenté
14e journée de Liga - samedi 29 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Alavés (Liga, 14e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Liga entre Barcelone et Alavés. Ce match aura lieu le samedi 29 novembre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Alavés.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Alavés en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 novembre 2025 à 16:15 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Barcelone Alavés en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Alavés ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, Marc Bernal, Marc Casadó, Raphinha, R. Lewandowski, Lamine Yamal.
Alavés : de son côté, l'équipe dirigée par E. Coudet évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : Antonio Sivera, Víctor Parada, Jon Pacheco, N. Tenaglia, Jonny, Antonio Blanco, A. Rebbach, Pablo Ibáñez, Denis Suárez, Calebe, L. Boyé.
- Qui arbitre le match Barcelone Alavés ?
Miguel Ángel Ortiz Arias est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Alavés ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Alavés ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 novembre 2025, coup d'envoi 16:15.
- Qui a marqué le but pour Alavés ?
Un seul but a été inscrit pour Alavés par Pablo Ibáñez 2'.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Lamine Yamal 8', Dani Olmo 26'.