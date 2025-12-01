Barça : Hansi Flick explique ses larmes

L’image d’Hansi Flick, très triste et réconforté par Raphinha sur le banc du Camp Nou, avait fait le tour des réseaux sociaux. Par la suite, alors que certains pensaient que l’Allemand avait vécu une tragédie dans sa vie personnelle, la presse catalane précisait qu’il s’agissait d’un coup de blues de l’Allemand qui constatait que son équipe n’était plus si performante ni au niveau qu’il souhaitait.

En conférence de presse ce lundi, l’ancien du Bayern et de la sélection allemande a fait une mise au point. « C’est une image curieuse. J’étais déçu, parce qu’on a perdu beaucoup de ballons, on a pris deux rouges sur le banc. Quand on a mis le troisième, ils ont sorti un rouge à Marcus (Sorg, son adjoint, NDLR) et je n’avais pas parlé avec lui, c’est mon ami, la personne la plus importante que j’ai ici. Je voulais juste prendre un peu d’air. Mais je vais bien, et je suis fort pour tout ce qui vient. Je suis très content d’être ici. Ces matchs te fatiguent, tu perds beaucoup d’énergie. Mais ensuite, j’arrive à la maison et je me repose. Je n’étais pas triste », a indiqué l’Allemand.