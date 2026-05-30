Barça : Marcus Rashford pas affecté par l’arrivée de Gordon

Malgré l’arrivée d’Anthony Gordon et une concurrence renforcée en attaque, Marcus Rashford reste pleinement concentré sur son avenir au FC Barcelone. L’attaquant anglais, actuellement prêté par Manchester United, continue de faire du club catalan sa priorité, convaincu qu’il peut s’y imposer durablement sous les ordres de Hansi Flick.

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Sous contrat avec les Red Devils jusqu’en 2028, Rashford n’envisage pas de retour en Premier League et souhaite explorer toutes les options pour rester en Catalogne selon Mundo Deportivo. Ravi de son intégration dans le vestiaire et de la confiance affichée en interne, il reste focalisé sur son objectif de poursuivre l’aventure au Barça, avec l’ambition de s’inscrire dans la durée et de viser les plus grands titres européens. L’Anglais de 28 ans a brillé cette saison avec 14 buts et 11 passes décisives.