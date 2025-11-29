Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

FC Barcelone - Alavés : les compositions officielles

Par Maxence Venot
1 min.
Lamine Yamal face à Elche @Maxppp
Barcelone 2-1 Alavés

Touché, le Barça doit rebondir ce samedi après-midi. Sur une bonne dynamique en Liga avec trois victoires consécutives, les Blaugranas, deuxièmes avec une longueur de retard sur le Real Madrid, ont été giflés par Chelsea cette semaine en Ligue des Champions (3-0) sur la pelouse de Stamford Bridge. Les hommes d’Hansi Flick doivent renouer avec le succès donc face à un Deportivo Alavés en petite forme puisque les joueurs d’Eduardo Coudet, quatorzièmes, restent sur qu’une seule victoire lors des cinq dernières journées et deux défaites de suite. La rencontre est à suivre en direct commenté à partir de 16h15 sur Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Hansi Flick, privé d’Araujo, de De Jong, de Fermin, de Gavi et de Ter Stegen, aligne un 4-3-3 avec Joan Garcia dans les buts, une défense avec Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin et Baldé. Casado et Bernal évoluent au milieu tandis que Dani Olmo débute un cran au-dessus. Enfin, Raphinha et Yamal accompagnent Lewandowski sur le front de l’attaque. Le trio offensif est aligné pour la première fois depuis le 25 mai dernier. En face, Eduardo Coudet ne peut compter sur Garces, suspendu, et aligne un 4-1-4-1 avec Sivera dans les cages. Otto, Tenaglia, Pacheco et Parada forment la défense à quatre. Blanco sera le récupérateur tandis que Calebe, Suarez, Ibanez et Rebbach forment une ligne derrière Boye, seul en pointe.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : Joan Garcia - E.Garcia, Cubarsi, G.Martin, Baldé - Bernal, Casado - Olmo - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Alavés : Sivera - Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada - Blanco - Calebe, Suarez, Ibanez, Rebbach - Boye

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Alavés

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Alavés Logo Alavés
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier