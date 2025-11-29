FC Barcelone - Alavés : les compositions officielles

Touché, le Barça doit rebondir ce samedi après-midi. Sur une bonne dynamique en Liga avec trois victoires consécutives, les Blaugranas, deuxièmes avec une longueur de retard sur le Real Madrid, ont été giflés par Chelsea cette semaine en Ligue des Champions (3-0) sur la pelouse de Stamford Bridge. Les hommes d’Hansi Flick doivent renouer avec le succès donc face à un Deportivo Alavés en petite forme puisque les joueurs d’Eduardo Coudet, quatorzièmes, restent sur qu’une seule victoire lors des cinq dernières journées et deux défaites de suite. La rencontre est à suivre en direct commenté à partir de 16h15 sur Foot Mercato.

Pour ce match, Hansi Flick, privé d’Araujo, de De Jong, de Fermin, de Gavi et de Ter Stegen, aligne un 4-3-3 avec Joan Garcia dans les buts, une défense avec Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin et Baldé. Casado et Bernal évoluent au milieu tandis que Dani Olmo débute un cran au-dessus. Enfin, Raphinha et Yamal accompagnent Lewandowski sur le front de l’attaque. Le trio offensif est aligné pour la première fois depuis le 25 mai dernier. En face, Eduardo Coudet ne peut compter sur Garces, suspendu, et aligne un 4-1-4-1 avec Sivera dans les cages. Otto, Tenaglia, Pacheco et Parada forment la défense à quatre. Blanco sera le récupérateur tandis que Calebe, Suarez, Ibanez et Rebbach forment une ligne derrière Boye, seul en pointe.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : Joan Garcia - E.Garcia, Cubarsi, G.Martin, Baldé - Bernal, Casado - Olmo - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Alavés : Sivera - Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada - Blanco - Calebe, Suarez, Ibanez, Rebbach - Boye