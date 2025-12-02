Menu Rechercher
Commenter 4
DFB Pokal

Coupe d’Allemagne : le Bayer Leverkusen sort le BvB

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ibrahim Maza avec le Bayer @Maxppp
Dortmund 0-1 Leverkusen

Un choc dès les 8es de finale, voilà ce que nous avait réservé le tirage au sort de cette Coupe d’Allemagne. Pourtant à l’extérieur, le Bayer Leverkusen a réussi à s’imposer sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-0) grâce à un très joli but de Maza (34e). Ce coup de patte en pleine lucarne a suffi pour permettre au B04 de se hisser en quart de finale.

La suite après cette publicité

Global

58
Possession
42
85
Passes réussies
82

Le RB Leipzig sera lui aussi de ce rendez-vous. Les coéquipiers de Castello Lukeba ont été surpris par Magdebourg et un penalty de Gnaka dès la 11e mais ils ont su retourner la situation rapidement par Nusa (19e) et Baumgartner (29e). Le milieu autrichien y est finalement allé de son doublé (54e), offrant un plus large succès (3-1) aux siens.

Les résultats des matchs de 21h :

Borussia Dortmund 0 - 1 Bayer Leverkusen : Maza (34e)

RB Leipzig 3 - 1 Magdebourg : Nusa (19e), Baumgartner (29e, 54e) ; Gnaka (sp 11e)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

DFB Pokal
Dortmund
Leverkusen
Leipzig

En savoir plus sur

DFB Pokal Coupe d'Allemagne
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Leipzig Logo RB Leipzig
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier