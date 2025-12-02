Coupe d’Allemagne : le Bayer Leverkusen sort le BvB

Un choc dès les 8es de finale, voilà ce que nous avait réservé le tirage au sort de cette Coupe d’Allemagne. Pourtant à l’extérieur, le Bayer Leverkusen a réussi à s’imposer sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-0) grâce à un très joli but de Maza (34e). Ce coup de patte en pleine lucarne a suffi pour permettre au B04 de se hisser en quart de finale.

La suite après cette publicité

Global 58 Possession 42 85 Passes réussies 82

Le RB Leipzig sera lui aussi de ce rendez-vous. Les coéquipiers de Castello Lukeba ont été surpris par Magdebourg et un penalty de Gnaka dès la 11e mais ils ont su retourner la situation rapidement par Nusa (19e) et Baumgartner (29e). Le milieu autrichien y est finalement allé de son doublé (54e), offrant un plus large succès (3-1) aux siens.

Les résultats des matchs de 21h :

Borussia Dortmund 0 - 1 Bayer Leverkusen : Maza (34e)

RB Leipzig 3 - 1 Magdebourg : Nusa (19e), Baumgartner (29e, 54e) ; Gnaka (sp 11e)