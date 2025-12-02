Gianluigi Donnarumma sème déjà la zizanie à Manchester City

Ce mardi soir à 20h30, Manchester City va défier Fulham pour le compte de la 14e journée de Premier League. Sauf surprise, Gianluigi Donnarumma (26 ans) devrait débuter la rencontre face aux Cottagers. Mais l’international italien devra faire preuve de prudence puisqu’il n’est plus qu’à un seul carton jaune de devenir le premier gardien de but de l’histoire de la Premier League à être suspendu pour avoir accumulé cinq cartons jaunes, rappelle The Sun. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a été averti à trois reprises pour contestation et une fois pour gain de temps. Le tout en seulement 10 apparitions en championnat (8 buts encaissés, 4 clean sheets).

Interrogé hier au sujet de son gardien, Pep Guardiola a simplement répondu : « il en a beaucoup, c’est comme ça. » Mais on imagine que le technicien espagnol aimerait pouvoir compter sur son joueur d’1,96m alors que plusieurs matches importants se profilent. Dans l’hypothèse où Gigio serait suspendu, le coach des Skyblues a déjà fait savoir que James Trafford prendrait le relai. Comme Donnarumma, le gardien anglais a été recruté lors du dernier mercato. En effet, les Mancuniens ont déboursé 30 M€ pour l’arracher à Burnley et le faire revenir.

Deux gardiens veulent partir cet hiver

Un pas en avant dans la carrière de Trafford, bien décidé à passer un cap chez les pensionnaires de l’Etihad Stadium. D’autant qu’Ederson était sur le départ et que Stefan Ortega n’était pas un concurrent de taille. On ne peut pas en dire autant de Gigio. Les Cityzens ont sauté sur l’occasion quand le PSG a ouvert la porte à son départ. Une mauvaise nouvelle pour l’Anglais de 23 ans, qui a joué les premières rencontres avant de céder sa place à Donnarumma (14 rencontres toutes compétitions confondues). Trafford a ainsi participé à 6 matches toutes compétitions confondues (7 buts encaissés, 2 clean sheets). Insuffisant pour celui qui veut participer au Mondial 2026 avec les Three Lions.

En octobre dernier, le Manchester Evening News a évoqué un possible départ au mercato d’hiver. Une tendance qui se confirme clairement puisque le Daily Mail assure que Trafford veut s’en aller, lui qui veut mettre toutes les chances de son côté. D’autant que Thomas Tuchel a rappelé qu’il ne sélectionnera pas des joueurs qui ne jouent pas. Newcastle est cité comme un point de chute. Comme lui, Stefan Ortega (33 ans), passé de doublure d’Ederson à n°4 dans la hiérarchie derrière Marcus Bettinelli (n°3), veut partir. Il participe aux entraînements, mais n’est plus convoqué les jours de match. Donnarumma a fait plusieurs victimes à City.