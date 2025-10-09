Manchester City : une recrue estivale veut déjà claquer la porte

Manchester City a bien des soucis à gérer. Hier, la presse anglaise a révélé que les pensionnaires de l’Etihad Stadium devraient être fixés ce mois-ci concernant les 115 infractions dont ils sont accusés pour avoir contourné les règles financières en Angleterre entre 2009 et 2018. En parallèle, les Skyblues doivent aussi gérer plusieurs cas importants au sein de leur effectif. Outre les blessés, c’est surtout Rodri qui inquiète. L’Espagnol peine à retrouver sa meilleure forme et son avenir est au centre des débats, alors que son contrat s’achèvera en juin 2027 et que le Real Madrid pense à lui.

Les Cityzens, eux, ne veulent pas se précipiter et attendent de voir comment il va évoluer durant les prochains mois. Mais ce n’est pas le seul joueur qui préoccupe les Mancuniens en ce moment. Ce jeudi, le Manchester Evening News explique que trois joueurs de l’effectif sont dans une situation particulièrement délicate. Après avoir recruté pour près de 460 M€ sur l’année 2025 pour s’offrir Gianluigi Donnarumma, Tijjani Reijnders, Abdukodir Khusanov, Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki ou encore Omar Marmoush, pour ne citer qu’eux, Man City et Pep Guardiola doivent gérer au mieux un groupe riche en qualité et en quantité.

City doit gérer plusieurs cas délicats

Il faut gérer les temps de jeu et les egos puisque les nombreux recrutements ont fait des victimes. Des joueurs pour lesquels jouer est très important, d’autant plus durant une année de Coupe du Monde. Le MEN cite en premier lieu le nom de Nathan Aké (30 ans). L’international néerlandais a été prévenu publiquement par Ronald Koeman qu’il ne pourrait pas rejoindre les Pays-Bas s’il ne joue pas régulièrement en club. Cette saison, il a été utilisé 6 fois par Guardiola, dont 1 fois en tant que titulaire. Il fait les frais de la concurrence tout comme Rico Lewis (20 ans).

Ce dernier a perdu du terrain sur Matheus Nunes, John Stones et Abdukhodir Khusanov, qui lui ont tous été préférés au poste de latéral droit. Une mauvaise nouvelle pour l’Anglais, qui espère toujours obtenir son ticket pour le Mondial. Enfin, parmi les joueurs en danger, on retrouve une recrue estivale. Il s’agit de James Trafford. Le portier anglais a été recruté pour 30 M€ à Burnley le 29 juillet dernier. Un achat nécessaire pour renforcer le poste de gardien et préparer l’avenir puisque Stefan Ortega et Ederson, qui a signé au Fenerbahçe, étaient poussés vers la sortie.

Un renfort pense déjà à un départ

Trafford a donc commencé la saison dans la peau d’un titulaire. Utilisé à 4 reprises, il a encaissé 4 buts et réalisé un clean-sheet. Problème, les Cityzens ont décidé de recruter Gianluigi Donnarumma quand le PSG l’a clairement mis sur le marché. Un coup dur pour le portier de 22 ans qui a vu un concurrent de taille arriver et s’installer dans les cages. Car Gigio (6 matches) est clairement le numéro 1 de Guardiola cette saison. Ce qui complique donc les affaires de James Trafford, qui avait signé pour être en concurrence avec Ederson et qui s’est retrouvé avec le vainqueur du Trophée Yachine 2025 dans les pattes.

Le MEN indique que cela est un énorme coup dur pour le joueur, dont l’objectif était d’être numéro 1 à City mais également de piquer la place de Jordan Pickford en sélection nationale anglaise. Sélectionné par Thomas Tuchel pour les matches face au Pays de Galles (amical) et la Lettonie (éliminatoires au Mondial 2026), il pourrait avoir du temps de jeu. Mais si sa situation perdure à Manchester, il a de fortes chances de passer à la trappe. Le MEN précise ainsi qu’il n’exclut pas un départ et va évaluer ses options lors du mercato d’hiver. Bien que City ne soit pas vendeur, un prêt pourrait être une option intéressante pour tout le monde. Donnarumma a déjà fait une victime à City.