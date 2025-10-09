Michail Antonio s’entraîne avec un club de Premier League après son grave accident de voiture

Victime d’un grave accident de voiture en décembre dernier, Michail Antonio tente de relancer sa carrière après une longue convalescence. L’ancien attaquant de West Ham, dont le contrat n’a pas été prolongé cet été, s’entraîne actuellement avec Brentford, club rival de Premier League, selon le Daily Mail. L’international jamaïcain, âgé de 35 ans, avait été grièvement blessé à la jambe après avoir perdu le contrôle de sa Ferrari dans la forêt d’Epping. Coincé plus de 45 minutes dans les décombres, il s’était fracturé le fémur en quatre endroits avant d’entamer une impressionnante rééducation.

Toujours sans club, Antonio garde espoir de rejouer au plus haut niveau. Interrogé par talkSPORT, il a affirmé ne pas vouloir tourner la page : « non, certainement pas », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il comptait se consacrer aux médias. « je discute actuellement avec des clubs, ici et à l’étranger. Mon objectif est à 100 % de représenter la Jamaïque à la Coupe du monde 2026. » Déterminé à ne pas finir sur une mauvaise note, il a ajouté : « je ne voudrais pas que ma carrière se termine par un accident de voiture. J’ai encore quelque chose à prouver. »