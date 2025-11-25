Manchester United : Ruben Amorim veut que ses joueurs se battent

Ce lundi, Everton s’est imposé en déplacement à Manchester United (0-1). Une belle victoire pour les Toffees qui ont pourtant fait face à une polémique durant la rencontre. En effet, en début de rencontre, Idrissa Gana Gueye a été expulsé après avoir voulu se battre avec son coéquipier Michael Keane. Après s’être excusé envers son coéquipier, le milieu sénégalais a provoqué un tollé de l’autre côté de l’Angleterre. Pour autant, l’ancien du PSG a pu compter sur le soutien inattendu de Ruben Amorim. Mieux encore, le coach portugais de 40 ans a avoué qu’il aimerait avoir des joueurs qui souhaitent se battre entre eux dans son effectif en conférence de presse d’après-match :

« Se battre n’est pas une mauvaise chose. Se battre ne signifie pas qu’ils ne s’aiment pas. Se battre, c’est quand on perd le ballon et qu’on se bat parce qu’on l’a perdu et qu’on a encaissé un but. C’est ce que j’ai ressenti en regardant le match. Je ne suis pas d’accord avec cette expulsion. Don, je dirais que… On peut se battre entre coéquipiers. Je sais que c’est un comportement violent, l’arbitre l’a expliqué. Je ne suis pas d’accord avec ça. J’espère que mes joueurs se battront entre eux quand ils perdront le ballon. »