Premier League

Everton : Idrissa Gueye fait son mea-culpa après son carton rouge ubuesque

Par André Martins
1 min.
Idrissa Gueye Everton @Maxppp
Man United 0-1 Everton

Le lendemain de son expulsion totalement improbable face à Manchester United (victoire des Toffees 1-0 à l’extérieur), Idrissa Gueye est sorti du silence. Le milieu d’Everton, exclu pour avoir giflé son propre coéquipier Michael Keane à la suite d’un fait de jeu tout à fait banal, a tenu à éteindre la polémique en assumant publiquement ses torts.

« Premièrement, je veux présenter mes excuses envers mon coéquipier, Michael Keane. Je prends l’entière responsabilité de ma réaction. Je m’excuse également envers le reste de mes coéquipiers, le staff, les supporters et le club. Ce qu’il s’est passé ne reflète pas ce que je suis et les valeurs que je défends. Les émotions peuvent prendre le dessus mais rien ne justifie un tel comportement. Je vais faire en sorte que cela n’arrive plus jamais », a-t-il assuré en story Instagram. Après le coup de sifflet final, l’entraîneur David Moyes avait déjà tenté de minimiser l’incident.

Pub. le - MAJ le
