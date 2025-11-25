OM : l’Angleterre n’a pas pardonné le paria Mason Greenwood

L’homme de l’avant-match. Ces derniers jours, Mason Greenwood fait beaucoup parler de lui en Angleterre. Il faut dire que le footballeur va croiser la route d’un club anglais puisque l’Olympique de Marseille va affronter Newcastle mardi soir en Ligue des Champions. Ce qui ne passe jamais inaperçu de l’autre côté de La Manche, où on continue de suivre de très près l’ancien joueur de Manchester United. Là-bas, on ne lui a pas pardonné l’affaire de violence conjugale dont il a fait l’objet. Il y a quelques jours, le Daily Mail lui a d’ailleurs consacré un article intitulé «Greenwood le paria». Le média anglais est choqué de voir le traitement qu’on lui réserve à Marseille, où il est adoré et où les tuniques floquées à son nom sont parmi les plus vendues.

«Des hordes d’enfants portant son maillot, un stade entier scandant son nom… Mason Greenwood est de retour. Ses nouveaux fans se moquent des accusations de viol et d’agression portées contre lui», a lâché le Daily Mail. Les Anglais n’en reviennent pas, eux qui ne veulent plus le voir porter le maillot de l’équipe nationale. Pourtant, Greenwood, qui refuse pour le moment de jouer avec la Jamaïque, garde espoir. Certains estiment d’ailleurs qu’il a fait le bon choix puisque les Jamaïcains ne seront pas au Mondial. Concernant les Three Lions, Thomas Tuchel n’a pas (encore) ouvert la porte à son retour. Un come-back qui ferait polémique au pays. En attendant, le natif de Bradford continue de faire son petit bonhomme de chemin à Marseille.

Le sujet du moment en Angleterre

Après une première année à 22 buts et 6 assists en 36 rencontres, l’Anglais a démarré fort. Il totalise actuellement 11 buts et 4 passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues, dont 15 en tant que titulaire. Il reste d’ailleurs sur un doublé lors de la victoire 5 à 1 vendredi dernier face à Nice. Ce qui n’a pas échappé à la presse britannique, dont le Daily Mail, à quelques jours du choc face aux Magpies. «Greenwood affrontera une équipe anglaise mercredi, lors du déplacement de Newcastle à Marseille en Ligue des champions. La dernière fois que Greenwood a affronté une équipe de Premier League, c’était en août, lors d’un match amical de pré-saison entre Marseille et Aston Villa.»

La publication poursuit : «à l’époque, Greenwood s’était accroché avec Tyrone Mings alors que les esprits s’échauffaient, le défenseur central de Villa intervenant après que le joueur de 24 ans ait eu une altercation sans ballon avec Amadou Onana. Alors que Greenwood semblait se moquer d’Onana, Mings a rapidement attrapé l’attaquant et a fini par lui déchirer sa chemise.» Le Chronicle, qui suit de près Newcastle, fait de lui le danger numéro un mardi soir. «Mason Greenwood, la star controversée de Marseille menace Newcastle United (…) L’ancien attaquant de Manchester United, Mason Greenwood, devrait constituer la plus grande menace pour les espoirs de Newcastle de remporter une nouvelle victoire en Ligue des Champions lors de leur rencontre face à Marseille mardi soir.»

Ni oubli, ni pardon

Le Chronicle ajoute : «l’ailier est en train de reconstruire sa carrière après son passage controversé à Old Trafford, qui l’a vu suspendu suite à des accusations de tentative de viol, d’agression ayant entraîné des lésions corporelles et de comportement contrôlant et coercitif. Le Service des poursuites de la Couronne a par la suite abandonné les poursuites, et toutes les charges ont été retirées un an plus tard. Cependant, la situation de Greenwood était jugée tellement conflictuelle auprès des supporters et du club qu’il n’a plus jamais joué pour Manchester United. Il a été prêté à Getafe. Depuis son arrivée définitive à Marseille à l’été 2024, Greenwood a impressionné le club français. Le transfert a permis à Manchester United d’empocher 30 M€, mais le contrat inclut également une clause de revente qui lui permet de recevoir la moitié de toute indemnité perçue par Marseille.»

En conférence de presse, Eddie Howe n’a pas pu esquiver le sujet non plus. «Une partie du plan consistera à essayer d’arrêter leurs joueurs offensifs et il (Mason Greenwood, ndlr) est l’un des meilleurs qu’ils aient.» Dans le camp marseillais, le sujet a également animé une bonne partie du point presse de Roberto De Zerbi. «Contre l’Atalanta, c’était un de ceux qui avaient bien joué, pareil à Lisbonne. Il peut y avoir des meilleurs matches que d’autres. Mais on est contents de ce qu’il fait, comme je l’ai dit après le match de Nice. Il devient un joueur de plus en plus complet (…) Je ne rentre jamais dans la vie privée des joueurs. Mais ce que je peux dire c’est que c’est une bonne personne. Il a payé le prix fort pour ce qui s’est passé. Il est arrivé dans le bon environnement et il s’est bien comporté. Il a un caractère très renfermé. Cela m’attriste ce qui lui est arrivé car je connais une personne bien différente de celle décrite en Angleterre.»

Une image bien différente à Marseille

Son compatriote et coéquipier, Angel Gomes est aussi monté au créneau pour le défendre. «Tout se joue sur l’environnement qu’on lui donne. C’est un mec très sympa. Si vous demandez à chaque membre du staff, quand il est sur le terrain, il s’amuse. En tant que coéquipier, c’est plus facile. En tant qu’ami, c’est encore plus sympa. Je n’ai pas parlé avec lui sur ce qu’il veut faire (concernant la sélection, ndlr). On parle de Call of Duty, Fifa, de football, mais pas sur ses objectifs. Notre relation n’est pas comme ça.» Greenwood, ce sont visiblement les autres qui en parlent le mieux. L’Anglais, lui, reste discret. Il s’est toutefois offert une rare sortie médiatique vendredi dernier au micro de Ligue 1+.

Le joueur de 24 ans est revenu sur sa bonne passe actuelle. «J’ai beaucoup travaillé à la pré saison. J’ai fait un gros travail physique. La saison dernière, ce n’était pas mon point fort… Cette saison, j’ai compris que c’était important ! Surtout si on veut être champions.» C’est également très important si l’Olympique de Marseille veut franchir les étapes en Ligue des Champions. Mardi soir à l’Orange Vélodrome, il aura l’occasion de répondre à tout le monde sur le terrain et uniquement sur le terrain, où il espère cette fois-ci être l’homme du match.