LdC : l’OM renverse Newcastle

Victoire impérative pour l’OM face à Newcastle, pour se laisser un maximum de chances de qualification pour la suite de la compétition. Et pour cela, Roberto de Zerbi innovait, une nouvelle fois, en lançant Bakola dans le grand bain de la Ligue des Champions, en soutien d’Aubameyang, avec les inamovibles Greenwood et Paixao sur les ailes. Eddie Howe aussi, avec un système à 5 défenseurs et Woltemade sur le banc pour démarrer. Cela n’empêchait pas les Magpies d’entamer tambour battant cette rencontre au Vélodrome. Et dès la 6e minute, l’OM craquait, sur un mauvais alignement de Weah, qui couvrait Tonali, dont le centre trouvait finalement Barnes, l’homme en forme côté Newcastle. Ce dernier ajustait de près et sans difficulté Rulli pour ouvrir le score (0-1, 6e). Un premier coup de froid sur le Vélodrome, qui réchauffait pourtant les Olympiens, enfin lancés dans leur match. Aubameyang alertait Nick Pope à deux reprises, mais le portier restait solide (18e, 19e).

La suite après cette publicité

L’OM prenait peu à peu le dessus dans le jeu et notamment dans l’entrejeu. Greenwood enchaînait les arabesques pour se signaler, Vermeeren se démenait dans l’entrejeu, mais Newcastle restait dangereux sur des contres, où Balerdi devait se montrer particulièrement vigilant. Visiblement pas vacciné par l’épisode Emerson à Lisbonne, Bakola récoltait un carton jaune pour simulation dans la surface adverse (36e), puis c’est Aubameyang qui vendangeait de la tête un centre parfait de Greenwood (37e. On était loin de l’apathie générale face à l’Atalanta lors de la précédente journée, mais l’OM ne parvenait pas malgré ses efforts à recoller au score. Et c’est encore le Gabonais qui avait une balle d’égalisation suite à un pressing réussi d’Höjbjerg, mais il ne trouvait pas le cadre. Les munitions étaient là, pas la précision. Et Rulli devait s’employer devant Gordon pour éviter le 0-2 avant la pause. Ce même Gordon était trop court, heureusement, pour reprendre un centre au cordeau de Willock dans le temps additionnel de la première période.

La suite après cette publicité

Aubameyang a trouvé la mire

L’OM pouvait avoir des regrets, tout en ayant évité le pire, après cette première période mal entamée. Mais tout cela allait être effacé en moins de 5 minutes. Lancé par Bakola, Aubameyang devançait la sortie farfelue de Pope et ajustait parfaitement son tir dans les cages vides (1-1, 46e). Dans la foulée, sur une nouvelle possession marseillaise, Weah débordait enfin son adversaire et centrait fort au premier poteau. Aubameyang surgissait devant Schär pour dévier le cuir et devancer Pope (2-1, 50e). L’entame de la seconde période reléguait celle de la première aux oubliettes, et l’OM était devant au score. En contrôle face à un Newcastle comme trop souvent méconnaissable loin de ses terres, le club olympien étouffait son adversaire dans l’entrejeu, grâce au pressing constant de la paire Höjbjerg-Vermeeren. Rulli devait quand même s’employer sur une frappe puissante de Willock (59e).

Avec un pressing constant, des transitions rapides et une agressivité au niveau de la Ligue des Champions, l’OM se donnait les moyens de croire en une deuxième victoire en cinq journées. Malgré ses 36 ans, Aubameyang multipliait les accélérations et les inspirations, et personne ne se cachait dans les duels, à l’image d’un Paixão très impliqué dans le repli défensif. Certes, il fallait un Rulli de nouveau décisif sur la scène européenne pour préserver le score, et l’OM peinait dans les dernières minutes, en se débarrassant trop vite du ballon. Mais après avoir déçu dans sa gestion des événements face au Sporting ou l’Atalanta, l’équipe phocéenne pouvait cette fois se féliciter de sa prestation globale contre les Magpies. Score final 2-1, 6 points au compteur avant d’aller défier l’Union Saint-Gilloise en Belgique dans 2 semaines. Mission accomplie.

La suite après cette publicité

Le classement de la Ligue des Champions