Ligue des Champions : la soirée merveilleuse de l’OM

Une soirée complètement ratée contre l’Atalanta lors de la journée précédente, et finalement seulement 3 points au compteur pris face à l’équipe la plus faible de la Ligue des Champions, l’Ajax Amsterdam. Il fallait être sacrément optimiste côté marseillais pour aborder sereinement la réception de Newcastle au Vélodrome ce mardi soir. D’autant que la soirée démarrait aussi mal que la précédente s’était achevée, avec un but encaissé dès la 6e minute par Barnes. Mais cette fois, c’était différent, et le manque de personnalité observé face à l’Atalanta n’était qu’un lointain souvenir.

Malgré ce coup de bambou, l’OM prenait vite le contrôle des opérations, et autre nouveauté, les choix de De Zerbi s’avéraient payants. Bakola, 17 ans, faisait preuve de caractère, Vermeeren rayonnait avec Höjbjerg dans l’entrejeu. Il ne manquait plus que la concrétisation, qui allait intervenir en début de seconde période, avec Aubameyang, désigné homme du match par l’UEFA, et par la rédaction FM.

De Zerbi ne s’enflamme pas

« On n’a pas bien démarré le match, on pouvait faire mieux. On a repris le jeu en main et le coach nous a dit de continuer, d’y croire. Et ça s’est libéré en début de deuxième période, avec une magnifique passe de mon petit ! », a résumé Aubameyang, en mentionnant son jeune partenaire Darryl Bakola, au surnom évocateur.

De Zerbi, lui, avait défendu son équipe après des prestations moyennes, contre l’Atalanta et le Sporting, et a donc décidé de ne pas s’enflammer après cette performance bien plus consistante. « Je suis content, on n’a pas joué de façon excellente mais mieux que contre l’Atalanta. C’était mérité. Les jeunes ont joué, notamment Bakola, on est content. (…) Il faut jouer comme ça, c’est de là qu’il faut partir. Lors des derniers matches, des choses ne m’ont pas plu. Il fallait mieux jouer. On a des bons joueurs, il faut jouer de manière propre », a-t-il rappelé.

Solidarité défensive, prestations individuelles satisfaisantes, caractère, l’OM a affiché tous les ingrédients nécessaires en Ligue des Champions pour obtenir la victoire et se relancer au classement. Une soirée parfaite que Roberto De Zerbi se gardera bien d’exagérer pour maintenir ses joueurs sous pression.