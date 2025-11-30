PL : Manchester United renverse Crystal Palace et se rapproche du podium

Les supporters de Manchester United ont de quoi sourire à nouveau. Après une défaite très alarmante contre un Everton réduit à dix à domicile (0-1) lundi dernier, les Red Devils se sont imposés sur la pelouse de Crystal Palace (1-2), à la suite d’une belle seconde période. Ce sont les Mancuniens qui ont provoqué la première frayeur chez leur adversaire : sur un cafouillage dans la surface des Eagles après une longue touche, Bryan Mbeumo a dévié le ballon et Casemiro s’est retrouvé proche de conclure de près au second poteau, sans succès. Il s’est ensuivi un premier acte assez débridé, avec des temps de possession partagés entre les deux formations, mais où seul Palace a cumulé les occasions. À la baguette de presque toutes les offensives londoniennes, Adam Wharton a lancé Mateta sur l’aile droite, l’attaquant se créant une première occasion avec une frappe qui a terminé dans le petit filet (8e). Quelques minutes plus tard, Mateta a manqué une énorme opportunité en tirant largement à côté à la suite d’une interception ratée de Lenny Yoro (15e). L’ancien de Mayence s’est fait pardonner à la 36e minute en convertissant un penalty en deux temps, sa première tentative étant annulée en raison d’une double touche involontaire. Entré en jeu à la place d’un Ismaïla Sarr blessé (38e), Eddie Nketiah aurait pu alourdir l’avantage des siens, mais il a trop tardé à décider et a permis le retour de Lenny Yoro sur sa frappe (45e+3), alors que son coéquipier Daniel Muñoz était seul au second poteau.

Série en cours Plus de statistiques Crystal Palace D V N V V Man United D N N V V

Les dynamiques ont changé au retour des vestiaires. Les joueurs de Ruben Amorim ont réajusté leur pressing, tandis que ceux d’Oliver Glasner ont perdu en maîtrise. Les visiteurs ont recollé au score sur un coup de pied arrêté frappé par Bruno Fernandes. Excentré sur la gauche de la surface, Joshua Zirkzee a contrôlé de la poitrine avant de conclure du gauche dans un angle fermé. C’est également sur coup franc qu’est venu le deuxième but de Manchester United. Depuis la même zone, Bruno Fernandes a servi Mason Mount, dont le tir ras de terre du droit a trompé Dean Henderson au premier poteau. Malgré de nombreux changements, les Eagles ont peiné à répondre et à inquiéter le jeune portier Senne Lammens. À noter aussi l’entrée en jeu de Lisandro Martínez (82e), qui n’avait plus joué depuis février 2025 en raison d’une blessure au ligament croisé. Avec ce succès, Manchester United dépasse son adversaire du jour au classement et revient à deux points du podium (Chelsea, 23 points), avant le match des Blues contre Arsenal à 17h30.