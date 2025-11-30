Menu Rechercher
Tottenham : la réaction de Vicario après avoir été hué pour son énorme erreur

Guglielmo Vicario, gardien de Tottenham Hotspur @Maxppp
Tottenham 1-2 Fulham

Guglielmo Vicario a passé une soirée difficile samedi soir. Lors du match de Tottenham face à Fulham en Premier League, le portier de 29 ans a été coupable d’une erreur qui a permis aux Cottagers d’augmenter leur avantage à 2-0, un but finalement décisif pour leur offrir les trois points. Sorti de sa cage pour devancer Raúl Jiménez, Vicario a gardé le ballon quelques instants avant d’envoyer un dégagement dans les pieds d’un joueur adverse, et Harry Wilson a fini par marquer dans le but vide après un service de Kenny Tete.

Hué par ses supporters pendant la rencontre après cette boulette, l’international italien a réagi avec classe. «Ça fait partie du football, je suis un grand garçon, je suis assez âgé. Nous ne pouvons pas être influencés par ce qui se passe dans les tribunes. Les supporters ont le droit de faire ce qu’ils pensent être juste. À nous de rester plus calmes et de nous concentrer davantage sur nous-mêmes», a-t-il déclaré. Vicario a sauvé les Spurs à plusieurs reprises la saison dernière, leur permettant de décrocher la Ligue Europa malgré une saison catastrophique en Angleterre.

