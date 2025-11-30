PSG : l’analyse cinglante de Luis Enrique sur son équipe et l’arbitrage

Après sa belle victoire en Ligue des Champions face à Tottenham (5-3), le PSG espérait poursuivre sa bonne série sur la pelouse de l’AS Monaco en championnat. Leader de la Ligue 1, la formation parisienne devait s’imposer pour ne pas craindre de voir Marseille prendre la tête en cas de succès face à Toulouse. Mais le PSG est passé au travers de son match face au club du Rocher. Bousculé dès le début de la rencontre par une bonne équipe monégasque, Paris n’a jamais réussi à se remettre sur de bons rails. Offensivement peu inspiré, le PSG a aussi souffert dans l’entrejeu avec un duo João Neves – Vitinha largement moins influent.

Finalement, au retour des vestiaires, c’est assez logiquement que Monaco a réussi à prendre l’avantage. Un avantage qui sera conservé jusqu’à la fin du match. Même lorsque le PSG a été en supériorité numérique suite à l’expulsion de Thilo Kehrer (79e), les Parisiens n’ont pas été capables de se montrer dangereux. Et forcément, dans ces cas-là, Luis Enrique est souvent très honnête. Après la rencontre, en conférence de presse, il a eu des mots très forts au moment d’analyser cette contre-performance, n’hésitant pas à tacler ses joueurs.

Luis Enrique n’épargne pas ses joueurs

« C’est le plus mauvais match de notre saison. Normalement, il faut analyser et revoir les matchs, mais aujourd’hui c’est plus facile : c’est un match avec plein d’imprécisions, beaucoup d’erreurs individuelles et collectives. Aucune des deux équipes n’a joué à très haut niveau, mais ils ont mieux joué que nous. C’était sans aucun doute le moins bon match de cette saison. Si c’est à cause de la fatigue du match face à Tottenham ? Ce serait trop facile. Je n’ai aucune excuse, il faut chercher à produire tous les jours de bonnes performances. Ce n’était pas facile, mais pour Monaco non plus et ils ont plus mérité malgré le nombre d’occasions similaires. Ça a été une très mauvaise soirée pour nous. » Le technicien espagnol a également évoqué l’arbitrage polémique de cette rencontre. Pour un tacle très dangereux sur la cheville de Lucas Chevalier, Lamine Camara aurait logiquement dû être expulsé. Mais Clément Turpin n’a même pas été appelé par le VAR.

S’il l’a été sur l’expulsion de Kehrer, les Parisiens auraient surtout aimé qu’il le soit pour le tacle de Lamine Camara, qui a laissé des traces sur la cheville de Chevalier. Et à ce sujet, Luis Enrique est clair : « Tu dois poser la question à celui qui a décidé. Je voudrais parler beaucoup, beaucoup, mais je préfère dire que Lucas Chevalier a eu beaucoup de chance aujourd’hui. Je pense que c’est suffisant. Il faut lire entre les lignes. » Visiblement frustré au moment d’évoquer ce sujet, Luis Enrique n’a pas voulu réagir à chaud, sans doute lassé par une décision arbitrale qu’il juge injuste. Mais le technicien espagnol a eu le mérite d’avoir encore une fois livré une analyse franche des performances de son équipe.