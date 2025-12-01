Le long message de soutien de Mathias à son frère Paul Pogba

Après 811 jours d’absence, Paul Pogba est revenu sur les terrains le 22 novembre dernier lors de la défaite de l’AS Monaco à Rennes (4-1). Son retour a logiquement suscité beaucoup de réactions, notamment de la part de ses deux frères, Mathias et Florentin, qui ont tous les deux communiqué sur les réseaux sociaux. Une semaine plus tard, et après que l’international français a foulé la pelouse du stade Louis-II pour la première fois, lors du succès contre le PSG ce samedi (1-0), Mathias Pogba, qui avait été impliqué dans une grosse affaire judiciaire autour de son frère, a publié un nouveau message de soutien ce lundi.

« Mon frère… Le POGBACK. Ah lala… si les gens savaient vraiment ce qu’on a traversé. Deux ans loin des terrains. Deux ans loin de ce que tu aimes depuis que t’es gamin. Deux ans à encaisser des mots, des jugements, des regards. Deux ans d’injustice qui auraient pu briser n’importe qui. Mais toi, jamais. Quand je te vois remettre les crampons aujourd’hui, tout me revient. Les heures passées au City stade à Roissy. Les embrouilles pour un but "qui était dedans ou pas". Les débats interminables sur qui était le meilleur entre Cristiano et Messi. Les idoles qu’on imitait dès qu’on les voyait passer sur un écran. Nous trois, inséparables, avec un seul langage : le foot. Et maintenant… te revoir fouler un terrain après cette tempête. C’est autre chose. C’est fort. C’est une leçon. Car malgré les épreuves, malgré une sanction qui t’a éloigné de ta passion, tu n’as jamais baissé la tête. Tu n’as jamais cessé de croire. Tu n’as jamais cessé de travailler dans l’ombre, quand personne ne voyait, quand tout le monde doutait. Ce retour, c’est plus qu’un simple comeback sportif. C’est le POGBACK. C’est un symbole. C’est la preuve que rien ne peut éteindre la flamme d’un rêve quand on se bat avec acharnement. Aujourd’hui, je ne vois pas seulement mon frère retrouver un terrain. Je vois un homme qui s’est relevé. Je vois un exemple pour tous ceux qui traversent des épreuves. Je vois la fierté de notre famille, de nos quartiers, de ceux qui nous ressemblent. À toi de jouer maintenant. Coupe du monde en vue… », peut-on lire sur son compte LinkedIn.