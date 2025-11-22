Ligue 1 : malgré le grand retour de Paul Pogba, Monaco sombre à Rennes

Le match importait presque moins que l’évènement : la présence de Paul Pogba sur une feuille de match pour la première fois depuis 26 mois. Pourtant, ce Rennes - Monaco était intéressant à plus d’un titre avant son coup d’envoi. D’un côté, des Bretons remis à neuf depuis leurs deux succès contre Strasbourg (4-1) et le Paris FC (0-1), mais en quête de confirmation en championnat. De l’autre, des Monégasques attendus au rebond quinze jours après la gifle subie à domicile par Lens (1-4). Le tarif a finalement été le même ce soir.

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Marseille 28 13 +21 9 1 3 33 12 2 PSG 28 13 +13 8 4 1 24 11 3 Lens 28 13 +11 9 1 3 22 11 4 Strasbourg 22 13 +7 7 1 5 24 17 5 Rennes 21 13 +5 5 6 2 23 18 6 Lille 20 12 +8 6 2 4 23 15 7 Lyon 20 12 +3 6 2 4 18 15 8 Monaco 20 13 0 6 2 5 25 25 9 Nice 17 13 -5 5 2 6 18 23 10 Toulouse 16 12 +2 4 4 4 18 16 11 Le Havre 15 13 -4 3 6 4 13 17 12 Paris FC 14 12 -3 4 2 6 18 21 13 Angers 13 12 -5 3 4 5 10 15 14 Metz 11 12 -15 3 2 7 12 27 15 Brest 10 12 -7 2 4 6 14 21 16 Nantes 10 12 -7 2 4 6 11 18 17 Lorient 10 12 -12 2 4 6 14 26 18 Auxerre 7 12 -12 2 1 9 7 19 Voir le classement complet

Sans Pogba, laissé sur le banc, les Monégasques croyaient pourtant marquer en premier. Ils griffaient sur leur premier coup de patte par l’intermédiaire de George Ilenikhena, mais l’attaquant de 19 ans était finalement signalé hors-jeu (5e). Issu de la même génération 2006, son rival du soir Abdelhamid Aït-Boudlal ne l’était pas sur la première occasion rennaise. Le défenseur marocain réceptionnait un centre de Mahdi Camara pour tromper Lukas Hradecky. Pas le plus beau but de sa carrière, mais déjà le deuxième en Ligue 1 après celui marqué face à Nice fin octobre. Une efficacité discrète mais réelle, qu’Ansu Fati serait bien inspiré de retrouver un jour.

Pogba de retour après 811 jours loin des terrains

Ce soir encore, chaque occasion de l’Espagnol a semblé rétrécir le but et agrandir ses doutes. Il a été à l’origine de quelques étincelles, à l’image de son centre délicieux pour Akliouche en début de match (6e), mais a caviardé plusieurs occasions en or : une frappe au-dessus du but au point de penalty (31e), et un contre mal négocié en supériorité numérique (39e). Cette maladresse et cette inefficacité étaient sanctionnées par Mahdi Camara à peine trois minutes après le retour des vestiaires. L’ex-Brestois flairait le mauvais renvoi de Hradecky sur une frappe lointaine d’Al-Tamari, et poussait le ballon de la tête au fond des filets. Les joueurs de Pocognoli avaient les joues rougies, et ce n’était pas à cause du froid breton.

On était d’ailleurs plus proche du 3-0, que du 2-1, quand Mohammed Salisu sauvait un ballon sur sa ligne après une frappe d’Al-Tamari qui avait magnifiquement été trouvé par Lepaul (50e). La frustration gagnait les rangs monégasques, et Denis Zakaria se rendait coupable d’une horrible semelle sur Esteban Lepaul, lui valant évidemment un rouge. Breel Embolo mettait le but du 3-0 sur un caviar de Frankowski (73e), puis Blas celui du 4-0 sur un penalty provoqué par Camara (83e). Mais l’évènement de la soirée était évidemment l’entrée en jeu de Paul Pogba à la 85e minute. Ovationné par le public rennais, le champion du monde 2018 a pu toucher quelques ballons, il a distribué et même récupéré. Mika Biereth a aussi marqué pour sauver l’honneur en fin de match (4-1, 90+5e), l’autre "bonne nouvelle", si on peut appeler ça comme ça, pour l’ASM. Mais ce résultat ne fait pas les affaires du club, 8e du championnat. Rennes fait un bond à la 5e place.