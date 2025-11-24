Real Madrid : ça sent la fin pour Xabi Alonso !

Un troisième match de suite sans gagner pour le Real Madrid. Après sa défaite 1-0 contre Liverpool et ce match nul 0-0 chez le Rayo Vallecano avant la trêve, le retour aux affaires des Merengues a été compliqué, avec un 2-2 sur la pelouse du promu Elche, qui aurait tout à fait pu remporter cette rencontre. L’avance de cinq points sur le Barça suite au Clasico a fondu comme neige au soleil, et les Catalans ne sont plus qu’à une petite unité de leur rival madrilène au classement de la Liga. Plus que les résultats, c’est le contenu des rencontres qui inquiète.

Et s’il y a un homme qui cristallise les critiques, c’est forcément Xabi Alonso. Certes, certains joueurs sont encore passés à côté, à l’image de Trent Alexander-Arnold ou Rodrygo, alors qu’un joueur comme Kylian Mbappé, qui a souvent sauvé son coach ces derniers mois, n’a pas été en réussite. Mais clairement, ce match nul décevant est avant tout la responsabilité d’Alonso aux yeux des médias. Son onze de départ avec la présence de Fran Garcia en tant qu’ailier gauche et la nouvelle titularisation d’un Rodrygo pourtant mauvais depuis des mois avaient déjà causé des remous sur les réseaux sociaux avant le match et la suite des événements a prouvé que ces choix n’étaient pas les bons.

Le match à Elche, un tournant

Le contenu proposé par la bande de Kylian Mbappé, alors que l’arrivée d’Alonso sur le banc s’accompagnait de promesses quant à la qualité du jeu de l’équipe, est aussi très décevant, et personne ne semble savoir quel est vraiment le plan de jeu ni la philosophie du tacticien basque. Sans parler des problèmes déjà bien connus avec certains cadres du vestiaire, comme Fede Valverde, Jude Bellingham ou Vinicius Jr. Même si un licenciement ne devrait pas survenir dans les jours à venir sauf surprise générale, il semble difficile d’imaginer Alonso inverser la tendance et sortir de cette spirale négative. Ce match à Elche était un tournant, et il s’est conclu sur une énorme déception.

Inquiets par les choix du coach et le manque de progression de l’équipe, les journalistes et consultants madrilènes ont eu des avis plus que tranchés après le match. « Xabi Alonso traverse un moment délicat, je ne vois pas une bonne connexion avec les joueurs. On l’a vu à Anfield, à Vallecas et à Elche, j’ai la sensation que l’équipe ne joue à rien », a par exemple lancé Javi Herraez sur la Cadena SER. « Même lui ne croit pas en ce qu’il fait. Xabi Alonso commence à ressembler à Rafa Benitez », a de son côté lancé le consultant Juanma Rodriguez sur El Chiringuito. Quelques réactions parmi des dizaines, voire des centaines et un constat évident et unanime : plus grand monde ne croit en Xabi Alonso à Madrid…