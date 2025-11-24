Premier coup dur à gérer pour Marco Verratti

Pescara a officiellement tourné la page Vincenzo Vivarini après la défaite (2-0) contre Monza lors de la 12e journée de Serie B, un revers de plus qui laisse le promu à l’avant-dernière place avec seulement huit points. Depuis le début de saison, le club des Abruzzes n’a remporté qu’un match, pour cinq nuls et six défaites, affichant la pire défense du championnat avec 25 buts encaissés. Dans un communiqué, le Delfino a confirmé la révocation de Vivarini et de tout son staff, remerciant leur professionnalisme avant d’annoncer la reprise de l’entraînement dans l’après-midi. Un premier coup dur pour Marco Verratti, récemment revenu à Pescara en tant qu’actionnaire dirigeant pour contribuer à la relance du club de ses débuts, et qui voit déjà la saison prendre une tournure délicate.

Pour relancer la dynamique, la direction a confié l’équipe première à Giorgio Gorgone, qui découvre non seulement le banc de Pescara mais aussi la Serie B. Avant le déplacement à Catanzaro qui a ouvert la 13e journée (3-3), le technicien a livré un discours combatif. Il affirme avoir trouvé un groupe « athlétiquement au point » mais mentalement touché par les lourdes défaites récentes. Refusant de juger le travail de Vivarini, il promet davantage d’intensité et un Pescara « agressif et courageux », même s’il reconnaît qu’en une semaine, il sera difficile d’imprimer totalement sa patte. Gorgone vise avant tout un sursaut immédiat pour se rapprocher de la zone de maintien, appelant ses joueurs à « lutter, transpirer et retrouver la faim » indispensable pour redresser la situation. Ce premier point pris à Catanzaro laisse présager de bonnes choses.