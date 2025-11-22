Menu Rechercher
1 - 0
MT
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 13e journée
PSG
1 - 0
MT
Le Havre
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
mi-temps
1 - 0
29'
1 - 0
Lee Kang-In (PD Nuno Mendes)
Voir le live commenté
Côtes du match 1 1.18 N 7.00 2 14.0 betclic Bonus 100€
Classement live 1 PSG 30 12 Le Havre 14
Possession 66% PSG Le Havre
Tirs 12 7 5 5 3 8
Grosses occasions créées 75% PSG 3 Le Havre 1
Compositions PSG 4-3-3 Le Havre 4-1-4-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
PSG
NUL
HAC
1 1.18 N 7 2 14
500 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 2 #2 Logo Le Havre Rassoul Ndiaye 1 #3 Logo Paris Saint-Germain João Neves 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 2/2 100% #2 Logo Le Havre Yassine Kechta 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Le Havre Issa Soumaré 2
Tirs (%)
#1 Logo Le Havre Issa Soumaré 0/2 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye 5/8 63% #2 Logo Le Havre Issa Soumaré 6/10 60%
Interceptions
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 2 #2 Logo Le Havre Ayumu Seko 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 2/3 67% #3 Logo Le Havre Issa Soumaré 2/4 50%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 34/36 94% #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 30/32 94% #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 33/37 89%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
63% 32% 5%
Série en cours
V
D
V
N
V
N
N
V
V
D
Rencontres précédentes
90% 9 Victoires 10% 1 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Désiré Doué Désiré Doué Blessure à la cuisse Nuno Mendes Nuno Mendes Blessure au genou Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Blessure au mollet Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Achraf Hakimi Achraf Hakimi Blessure à la cheville
Thomas Delaine Thomas Delaine Ischio-jambiers Arouna Sangante Arouna Sangante Blessure à l'épaule

Top commentaires

Mirko Fideo 21:00 Bon match à tous. Allez Paris! 5 Répondre
Voir tous les commentaires (65)

Match PSG - Le Havre en direct commenté

13e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 22 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Le Havre (Ligue 1 McDonald's, 13e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 13e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Le Havre. Ce match aura lieu le samedi 22 novembre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Le Havre.

On en parle

Arbitres

Mathieu Vernice arbitre principal
0
4
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Steven Torregrossa arbitre assistant
Remi Landry quatrième arbitre
Christian Guillard arbitre VAR
Eric Wattellier arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37019
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 22 novembre 2025 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 13
Diffusion Ligue 1+
Code PSG-HAC
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Le Havre
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Le Havre en France ?

Le match est à suivre en direct le 22 novembre 2025 à 21:05 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Le Havre ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, Beraldo, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, S. Mayulu, Vitinha, João Neves, I. Mbaye, Gonçalo Ramos, Lee Kang-In.

Le Havre : de son côté, l'équipe dirigée par D. Digard évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : M. Diaw, Y. Zouaoui, A. Sangante, G. Lloris, L. Nego, A. Seko, A. Touré, S. Ebonog, R. Ndiaye, Y. Kechta, I. Soumaré.

Qui arbitre le match PSG Le Havre ?

Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Le Havre ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Le Havre ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 novembre 2025, coup d'envoi 21:05.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par Lee Kang-In 29'.

Top commentaires

Mirko Fideo 21:00 Bon match à tous. Allez Paris! 5 Répondre
Voir tous les commentaires (65)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier