Match PSG - Le Havre en direct commenté
13e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 22 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Le Havre (Ligue 1 McDonald's, 13e journée)
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Le Havre en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 novembre 2025 à 21:05 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Le Havre ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, Beraldo, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, S. Mayulu, Vitinha, João Neves, I. Mbaye, Gonçalo Ramos, Lee Kang-In.
Le Havre : de son côté, l'équipe dirigée par D. Digard évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : M. Diaw, Y. Zouaoui, A. Sangante, G. Lloris, L. Nego, A. Seko, A. Touré, S. Ebonog, R. Ndiaye, Y. Kechta, I. Soumaré.
- Qui arbitre le match PSG Le Havre ?
Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Le Havre ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Le Havre ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 novembre 2025, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par Lee Kang-In 29'.