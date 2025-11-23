Menu Rechercher
Real Madrid : Kylian Mbappé a piqué une crise contre l’arbitre

Mbappé lors du match Liverpool-Real Madrid
Elche 2-2 Real Madrid

Ce dimanche soir, le Real Madrid s’est cassé les dents sur la pelouse d’Elche (2-2). Une rencontre frustrante pour les Merengues qui ont affiché un visage morose et qui ne comptent désormais plus qu’un petit point d’avance sur le Barça en tête du classement en Liga. Outre l’aspect comptable, les Madrilènes sont totalement passés au travers de leur rencontre.

Remuant, Kylian Mbappé n’a pas su faire la différence face au but. Malgré une passe décisive pour l’égalisation de Jude Bellingham en fin de match, le Bondynois était logiquement frustré au coup de sifflet final. Furieux, il s’en est même pris aux arbitres de la rencontre en allant leur demander, selon la presse espagnole, pourquoi il n’avait pas laissé plus de temps additionnel. Pour rappel, l’arbitre de la rencontre avait donné huit minutes supplémentaires. Après cette crise, Mbappé a hérité d’un carton jaune.

