0 - 0
15'
Liga 2025/2026 13e journée
Elche
0 - 0
15'
Real Madrid
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Classement live 1 Real Madrid 32 11 Elche 16
Possession 52% Real Madrid Elche
Compositions Elche 4-4-2 Real Madrid 3-4-1-2
Stats joueurs

Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Elche André Silva 2/2 100%

Analyse avant-match

Série en cours
N
D
V
D
N
N
D
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 18% 2 Nuls 82% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Rafa Mir Rafa Mir Inconnu Bambo Diaby Bambo Diaby Lésion du bassin Josan Ferrández Josan Ferrández Blessure musculaire
David Alaba David Alaba Blessure musculaire Franco Mastantuono Franco Mastantuono Hernie Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Ischio-jambiers Daniel Carvajal Daniel Carvajal Blessure au genou Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger Blessure à la cuisse Éder Militão Éder Militão Blessure à l'aine Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu

Match Elche - Real Madrid en direct commenté

13e journée de Liga - dimanche 23 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Elche et Real Madrid (Liga, 13e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 13e journée de Liga entre Elche et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 23 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Elche et Real Madrid.

Arbitres

Francisco José Hernández Maeso arbitre principal
Iván Masso Granado arbitre assistant
Abraham Pérez Dapía arbitre assistant
Juan Antonio Campos Salinas quatrième arbitre
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR
Mario Melero López arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Manuel Martínez Valero Elche
Estadio Manuel Martínez Valero
  • Année de construction : 1976
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 31388
  • Affluence moyenne : 16307
  • Affluence maximum : 33069
  • % de remplissage : 48

Match en direct

Date 23 novembre 2025 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 13
Diffusion beIN SPORTS 1
Code ELC-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Elche
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Elche et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 23 novembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Elche Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Elche et Real Madrid ?

Elche : le coach Eder Sarabia a choisi une formation en 4-4-2 : Iñaki Peña, Álvaro Núñez, Víctor Chust, D. Affengruber, Héctor Fort, G. Diangana, Marc Aguado, Aleix Febas, Germán Valera, André Silva, Rafa Mir.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Fran García, Dani Ceballos, A. Güler, T. Alexander-Arnold, J. Bellingham, K. Mbappé, Rodrygo.

Qui arbitre le match Elche Real Madrid ?

Francisco José Hernández Maeso est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Elche Real Madrid ?

Elche accueille le match au Estadio Manuel Martínez Valero.

Quelle est la date et l'heure du match Elche Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

