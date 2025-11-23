Match Elche - Real Madrid en direct commenté

13e journée de Liga - dimanche 23 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Elche et Real Madrid (Liga, 13e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 13e journée de Liga entre Elche et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 23 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Elche et Real Madrid.