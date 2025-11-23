Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Match Elche - Real Madrid en direct commenté
13e journée de Liga - dimanche 23 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Elche et Real Madrid (Liga, 13e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 13e journée de Liga entre Elche et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 23 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Elche et Real Madrid.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Elche et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 23 novembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Elche Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Elche et Real Madrid ?
Elche : le coach Eder Sarabia a choisi une formation en 4-4-2 : Iñaki Peña, Álvaro Núñez, Víctor Chust, D. Affengruber, Héctor Fort, G. Diangana, Marc Aguado, Aleix Febas, Germán Valera, André Silva, Rafa Mir.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Fran García, Dani Ceballos, A. Güler, T. Alexander-Arnold, J. Bellingham, K. Mbappé, Rodrygo.
- Qui arbitre le match Elche Real Madrid ?
Francisco José Hernández Maeso est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Elche Real Madrid ?
Elche accueille le match au Estadio Manuel Martínez Valero.
- Quelle est la date et l'heure du match Elche Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.