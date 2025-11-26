OM : Bakola et Aubameyang ont laissé Weah sans voix

Timothy Weah n’a pas pu se retenir de montrer sa fierté après la victoire de l’OM contre Newcastle en Ligue des Champions, marquée par la titularisation du jeune Darryl Bakola (17 ans). «C’est un jeune joueur très mature. Il travaille énormément à l’entraînement et il a mérité sa place ce soir. Il a montré pourquoi il devait jouer. Je suis fier de lui et j’espère qu’il va continuer à progresser», a précisé l’ancien Lillois en zone mixte.

Avant de poursuivre sur Pierre Emerick Aubameyang : «franchement c’est un plaisir. C’est quelqu’un sans ego, toujours au service de l’équipe. Il mérite tout ce qui lui arrive. Jouer avec lui, c’est un vrai kiff». Tout va bien dans le meilleur des mondes à Marseille.