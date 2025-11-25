LdC : le classement complet

Le coup d’envoi de la cinquième journée de Ligue des Champions était donné ce soir. À Marseille, l’OM affrontait Newcastle avec l’obligation de l’emporter pour remonter dans le top 24. C’est chose faite. Les hommes de Roberto De Zerbi ont certes concédé l’ouverture du score, mais un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang a permis aux Phocéens de l’emporter (2-1) et de grimper à la 19e place du classement.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Newcastle 9 5 +7 3 0 2 11 4 19 Marseille 6 5 +2 2 0 3 8 6

Dans l’autre choc de la soirée, Chelsea s’est facilement imposé contre le FC Barcelone. Les Blues ont gagné 3-0 et pointent désormais provisoirement au quatrième rang, tandis que les Blaugranas plongent à la 15e place. Battu à l’Etihad par le Bayer Leverkusen (0-2), Manchester City est 6e. Corrigé 4-0 par le Borussia Dortmund, Villarreal n’a toujours pas gagné le moindre match et sombre au 34e rang.

