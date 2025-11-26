OM : De Zerbi veut oublier la mauvaise passe de Pavard

Interrogé sur la forme de Benjamin Pavard, Roberto De Zerbi a tenu à saluer la prestation solide de son défenseur. « Pavard a fait un gros match, à Nice aussi. Ce soir (hier) encore mieux. Je suis très heureux. Pareil pour Weah, c’était le vrai Weah après la pause. On a besoin de lui. » Un message clair pour le coach marseillais qui voit les critiques récentes appartenir désormais au passé.

Le technicien italien a même insisté sur l’importance de Pavard dans le projet olympien : « Pavard est un garçon en or, quelqu’un de très important pour nous. J’espère qu’il continuera comme cela. » Une preuve supplémentaire que l’ancien champion du monde reste une pièce maîtresse aux yeux de De Zerbi.