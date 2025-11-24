Mike Maignan choque toute l’Italie

Soirée de derby en Lombardie hier. Pour la 12e journée de Serie A, on avait un derby milanais, qui avait en plus un enjeu sportif conséquent, puisque les deux formations trustent le haut du tableau et sont clairement dans la lutte pour le titre. Au final, ce sont les partenaires d’Adrien Rabiot qui l’ont emporté sur le score de 1-0 grâce à un but de Christian Pulisic, dépassant ainsi leurs voisins nerazzurri et se hissant à la deuxième marche du classement de la Serie A.

La suite après cette publicité

Magic Mike a frappé fort

Mais après ce choc entre frères ennemis, ce n’est pas de l’Américain dont on parle ce matin chez nos voisins italiens, mais plutôt de Mike Maignan, dont le visage est présent sur la une de tous les journaux et les sites des principaux médias sportifs. Le portier français a réalisé un excellent match, que l’on peut même qualifier d’héroïque. Plusieurs parades décisives à son actif, et surtout un penalty arrêté à Hakan Çalhanoğlu à un quart d’heure de la fin de la partie.

La suite après cette publicité

Trois semaines après avoir déjà sorti une prestation de haut niveau face à un autre candidat au titre, l’AS Roma, ponctuée par un penalty stoppé face à Paulo Dybala, l’ex-Lillois a fait mal aux coéquipiers de Marcus Thuram. Dès le début de la rencontre, le gardien de 30 ans s’est mis en évidence pour détourner la tête de l’avant-centre interiste (4e). S’il a ensuite été sauvé par son poteau sur la tentative d’Acerbi (27e), il était une nouvelle fois attentif pour repousser celle de Lautaro Martínez (37e). Malgré la domination des hommes de Christian Chivu en première période, Milan n’a pas craqué et le doit en grande partie au gardien tricolore (37 sélections). Mais ce n’était que le début du show Maignan, qui s’est poursuivi en seconde période.

Un match XXL

Dès le retour des vestiaires, les assauts ont continué dans la surface milanaise. En vain, puisque Maignan veillait au grain. Malgré l’ouverture du score, l’Inter a poussé et s’est vu accorder un penalty après une faute de Strahinja Pavlović sur Thuram. Habituel tireur, Hakan Çalhanoğlu s’est présenté devant le gardien français et a vu sa tentative être repoussée sur le côté droit (74e). Un sauvetage fêté par ses coéquipiers, les supporters de Milan et qui traduit tout simplement la grosse prestation de sa part : 6 arrêts, 2,32 expected goals évités, un deuxième penalty arrêté sur 4 et un 6e clean-sheet en 12 rencontres de championnat cette saison. Clairement, l’ancien Lillois a été l’homme du match et le résultat aurait été bien différent avec un autre gardien à sa place. Il écope ainsi d’un joli 8/10 dans les notes de La Gazzetta dello Sport, qui encense le portier tricolore dans un autre article : « en inversant le gardien, cela aurait été un autre derby ». Un statut de meilleur joueur du match partagé par toute la presse, puisqu’il récolte aussi un 8/10 dans Il Messaggero, alors que Le Corriere della Sera attribue un 8,5 au Français, affirmant qu’il « est dans le top 5 mondial ».

La suite après cette publicité

Sur le plateau de DAZN, un certain Gigi Buffon a analysé la prestation du Français : « il a été décisif et ce n’est pas la première fois cette saison. Toute équipe qui aspire à remporter la Serie A ou en être candidat aimerait avoir un gardien de ce calibre, qui rapporte trois points tous les trois ou quatre matchs. Si l’Inter avait pris l’avantage, il aurait été compliqué pour Milan de renverser la situation. À lui seul, il a déjà apporté au moins 7 points à l’équipe ». Rien que ça. Toujours est-il que du côté de Milan, on ferait bien d’accélérer concernant sa prolongation, lui dont le contrat expire en juin prochain. De nombreux gros clubs, en Angleterre notamment, sont déjà à l’affût et ce type de performance risque de les convaincre encore plus d’offrir un gros chèque au gardien de 30 ans cet été…