CdM 2026 : on connaît quasiment l’affiche du match d’ouverture

Alors que le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 se tiendra le vendredi 5 décembre à 18h, la FIFA a annoncé aujourd’hui les chapeaux de la compétition, ainsi que certaines spécificités. Ainsi, on sait que les pays hôtes, le Mexique, le Canada et les États-Unis figurent respectivement dans les groupes A, B et D.

Le 11 juin, le match d’ouverture se tiendra au Stade Azteca de Mexico et le Mexique recevra la partie. Les Mexicains affronteront un adversaire du pot 3 et ce ne sera pas le Panama pour des raisons géographiques. La Tri défiera ainsi une des onze équipes suivantes, la Norvège, l’Égypte, l’Algérie, l’Écosse, le Paraguay, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, l’Ouzbékistan, le Qatar, l’Arabie Saoudite ou l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud avait d’ailleurs affronté le Mexique lors du match d’ouverture de la Coupe du Monde 2010 pour un match nul 1-1.