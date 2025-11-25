Menu Rechercher
Parme recrute un gardien de 38 ans éleveur de pigeons

Par Valentin Feuillette
Parme a trouvé une solution d’urgence au forfait de son titulaire Zion Suzuki en engageant Vicente Guaita, 39 ans dans quelques semaines. Le gardien espagnol est autant connu pour son expérience que pour sa passion insolite : l’élevage de pigeons voyageurs. Libre de tout contrat après le Celta Vigo, l’ancien portier de Valence, Getafe et Crystal Palace a signé pour six mois et pourrait débuter dès samedi contre l’Udinese. Père de trois fils, tous gardiens, collectionneur de gants et auteur d’un penalty marquant arrêté face à Lionel Messi, Guaita rejoint la courte liste des gardiens espagnols passés par la Serie A.

Son arrivée réveille aussi le souvenir d’Enrique Guaita, légendaire attaquant italo-argentin de la Roma dans les années 1930, champion du monde 1934 et surnommé le « Corsaire Noir ». Il avait fui l’Italie pour échapper à l’enrôlement forcé, une évasion spectaculaire qui l’avait conduit jusqu’en Amérique du Sud. Un nom chargé d’histoire que Parme retrouve aujourd’hui, mais pour un gardien au parcours atypique, aussi discret qu’inattendu.

