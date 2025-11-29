Serie A : le Genoa enfonce le Hellas, l’Udinese l’emporte à Parme

C’est le bon coup du jour en bas de tableau de Serie A. 18e avant le coup d’envoi, le Genoa a battu le Hellas Vérone 2-1 et se donne de l’air. Les buts de Colombo (40e) et Thorsby (62e) ont suffi à retourner une situation qui était mal embarquée après l’ouverture du score des Gialloblu par Belghali (21e). Avec ce succès, Il Grifone remonte à la 15e place quand les Véronais sont lanterne rouge.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Genoa 11 13 -7 2 5 6 13 20 16 Parme 11 13 -8 2 5 6 9 17 17 Pise 10 12 -6 1 7 4 10 16 18 Lecce 10 12 -8 2 4 6 8 16 19 Fiorentina 6 12 -9 0 6 6 10 19 20 Hellas 6 13 -12 0 6 7 8 20 Voir le classement complet

Toujours en seconde partie de tableau, l’Udinese est allé gagner sur la pelouse de Parme 2-0 grâce à Zaniolo (11e) et Davis sur penalty (65e). Avec ce 5e succès de la saison, le club du Frioul rentre dans le top 10 avec cette 9e place, tandis que le club entraîné par Carlos Cuesta végète au 16e rang, un point seulement devant le premier relégable.

Les résultats des matchs de 15h :

Genoa 2 - 1 Hellas Vérone : Colombo (40e), Thorsby (62e) ; Belghali (21e)

Parme 0 - 2 Udinese : Zaniolo (11e), Davis (sp 65e)