Jürgen Klopp ne reviendra pas à Liverpool

Liverpool cherche des solutions, mais une chose paraît déjà évidente : Jürgen Klopp ne reviendra pas pour sauver Arne Slot. Selon The Telegraph, l’Allemand avait quitté le club épuisé, convaincu de ne plus avoir l’énergie nécessaire pour diriger une équipe soumise à un tel niveau d’exigence. Son départ avait d’ailleurs permis le retour de Michael Edwards, Julian Ward et de la structure sportive qui s’était parfois heurtée à lui, mais qui avait aussi contribué à des décisions de recrutement majeures.

La suite après cette publicité

Dans le contexte actuel, malgré la crise traversée par Arne Slot, un retour de Klopp n’est donc ni souhaité par les dirigeants ni réellement envisagé par l’intéressé. S’il a reconnu qu’un tel scénario restait « théoriquement » possible, rien n’indique qu’il souhaite revenir, d’autant qu’il est désormais impliqué dans le projet Red Bull et a déjà pesé sur des décisions importantes, comme le départ de Marco Rose à Leipzig. L’incertitude demeure toutefois pour Slot, malgré cette victoire bienvenue à l’extérieur contre West Ham dimanche (2-0).