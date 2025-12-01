Menu Rechercher
RC Lens : Gervais Martel pense au titre

Gervais Martel, ancien président du RC Lens. @Maxppp

Seulement sacré champion de France en 1997 en terminant devant le FC Metz, le RC Lens peut se prendre à rêver. En effet, après 14 journées de Ligue 1, les Artésiens viennent de prendre la tête du championnat suite à une victoire 2-1 contre Angers. Leaders, les Nordistes disposent d’un point d’avance sur le Paris Saint-Germain et de deux unités de plus que l’Olympique de Marseille. Interrogé par L’Équipe sur la bonne forme de son club de coeur, le président historique Gervais Martel a laissé échapper un réel enthousiasme.

L’homme de 71 ans qui a dirigé Lens entre 1988 et 2012 puis de 2013 à 2017 a l’espoir de voir l’équipe de Pierre Sage remporter le titre cette saison même si ça s’annonce difficile : «pourquoi ne pas être champion cette année ? Il faut y croire, sinon autant faire de la couture.»

