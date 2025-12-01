Espagne : l’appel du pied d’Asensio à Luis de la Fuente

Dans un entretien accordé à Marca, Marco Asensio a clairement affiché son ambition de retrouver la sélection espagnole. Relancé à Fenerbahçe, l’ailier espère que ses performances en club attireront l’attention de Luis de la Fuente en vue des prochaines échéances internationales. Pour lui, retourner en sélection constitue un objectif majeur de sa saison, porté par le désir de disputer une troisième Coupe du monde. Asensio ne s’en cache pas.

« Espérons-le. Être sélectionné est un grand honneur, surtout pour moi. J’espère que Luis suit la situation de près et que je recevrai un autre appel. Pour moi, c’est un objectif clair. Cet été, j’étais déterminé à ce que l’équipe que je rejoindrais participe aux compétitions européennes et évolue au plus haut niveau. Mon objectif est d’atteindre mon apogée et de laisser ensuite le choix au sélectionneur national. Jouer ma troisième Coupe du monde serait incroyable, et c’est un objectif clair pour moi cette année. Je dois continuer sur ma lancée. Me donner à fond à chaque match, essayer de contribuer par des buts, des passes décisives et beaucoup d’efforts. J’espère qu’à partir de là, les choses se mettront en place ».