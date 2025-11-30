Liverpool : Joey Barton traite Alexander Isak d’imposteur somalien

Les débuts d’Alexander Isak à Liverpool sont décevants. Arrivé pour 150 millions d’euros à Anfield avec l’étiquette de grand attaquant après une superbe saison avec Newcastle, le Suédois peine à confirmer sur les bords de la Mersey. Auteur d’un seul petit but depuis son gros transfert, l’attaquant de 26 ans déçoit et s’attire de nombreuses critiques. Ce samedi, c’est Joey Barton qui a allumé l’ancien de la Real Sociedad.

La suite après cette publicité

Dans le podcast Common Sense, l’ancien milieu de l’OM, qui n’a pas sa langue dans sa poche, a eu des propos choquants envers Isak en le rapportant à son origine : «Alexander Isak ? Putain d’imposteur somalien. Ce n’est pas le gars qui était à Newcastle. Il était absolument épouvantable, absolument horrible. Au point que si vous veniez d’atterrir de l’espace et que quelqu’un vous disait : "Nous avons payé 5 millions d’euros pour lui", vous diriez : "C’EST QUOI CE BORDEL", sans parler de 150 millions d’euros ! Et avec un contrat de six ans en plus ! » Des propos qui risquent de faire jaser…