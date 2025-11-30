Menu Rechercher
PL : Liverpool et Isak se relancent contre West Ham, Aston Villa et Brighton assurent

Alexander Isak @Maxppp
terminé - 15:05 Nottingham 0 Brighton 2
terminé - 15:05 Aston Villa 1 Wolverhampton 0
terminé - 15:05 West Ham 0 Liverpool 2

Ce dimanche, la 13e journée de Premier League offrait des matches intéressants. Restant sur deux défaites de suite, Liverpool voulait rebondir contre West Ham, le premier non relégable. Les Reds ont longuement bataillé et Alexander Isak a trouvé la faille pour la première fois en championnat (60e). Doublement averti, Lucas Paqueta a laissé West Ham à 10 et Liverpool l’a emporté sur le score (2-0) avec un nouveau but signé Cody Gakpo (90e +3) dans les dernières secondes. Les joueurs d’Arne Slot rebondissent et grimpent à la huitième place du classement. Ceux de Nuno Espirito Santo sont 17es.

Dans le même temps, Aston Villa a un peu plus enfoncé la lanterne rouge Wolverhampton (1-0), grâce à un but du Français Boubacar Kamara (67e). Les Villans poursuivent leur belle dynamique et sont troisièmes de Premier League quand Wolverhampton reste avec deux nuls et 11 défaites en 13 rencontres. Enfin, Brighton a aussi fait une bonne opération en s’imposant contre Nottingham Fores (2-0). Désormais cinquièmes, les Seagulls ont pu compter sur des buts de Maxim De Cuyper (45e +1) et Stefanos Tzimas (89e) pour l’emporter.

