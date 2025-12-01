Maccabi Tel-Aviv : des hooligans attaquent le coach avec des feux d’artifices

La période n’est pas idéale pour le Maccabi Tel-Aviv. Le club israélien qui est deuxième de son championnat reste sur un match nul hier contre Ashdod (2-2) mais aussi sur une lourde défaite en Europa League ce jeudi contre l’Olympique Lyonnais (6-0). Une situation compliquée qui menace le coach Zarko Lazetic. Ce dernier a d’ailleurs été pris pour cible par des hooligans du club. Déjà vendredi, des supporters violents avaient lancé des fumigènes sur le bus des joueurs et Zarko Lazetic avait dû dialoguer avec eux pour les calmer.

Dans la nuit de samedi à dimanche, ils se sont rassemblés devant l’immeuble où il habite pour l’insulter, réclamer sa démission et ont lancé des fumigènes et des feux d’artifice vers l’appartement. «J’étais en Serbie, j’étais au Kosovo. J’ai vécu la guerre là-bas. Je respecte les supporters, surtout ceux qui se soucient vraiment du club et qui veulent l’aider, lui et les joueurs. Mais il y a une limite. Quand cette limite est franchie, je n’ai plus aucun respect», a déclaré Zarko Lazetic après cette attaque. Il a ensuite annoncé sa démission qui a été refusée par le club qui lui a proposé des gardes du corps.