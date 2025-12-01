Le prochain match de Lille en Ligue Europa ne sera pas diffusé

Coup dur dans la campagne européenne de Lille. Actuellement onzième de la Ligue Europa et déjà quasiment assuré de top 24, le club nordiste vise désormais le top 8 synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Les Dogues affronteront d’ailleurs le club suisse des Young Boys de Berne (26e) le jeudi 11 décembre à 18h45. Un match qui ne devrait pas être diffusé comme le souligne L’Équipe.

En effet, le sponsor maillot du club suisse, Plus500, est une société dont la publicité est prohibée en France par le code de la consommation. Ainsi, les matches des Young Boys de Berne n’ont pas été diffusés en Ligue Europa cette saison par Canal +, de même que le Legia Varsovie en Ligue Europa Conference qui dispose du même sponsor maillot. Si les Young Boys de Berne ne retirent pas ce sponsor exceptionnellement pour ce match, celui-ci ne sera donc pas diffusé en France par Canal +. L’Olympique Lyonnais qui affrontera les Young Boys de Berne le jeudi 22 janvier à 18h45 voit aussi cette rencontre être menacée.