Alexander Isak inscrit son premier but en Premier League avec Liverpool

Transféré l’été dernier, lorsque Liverpool avait déboursé 150 millions d’euros pour s’offrir Alexander Isak, l’attaquant suédois vivait jusque-là des débuts très compliqués chez les Reds. En concurrence directe avec Hugo Ekitike pour le poste de numéro 9, il n’était jamais parvenu à marquer en Premier League sous ses nouvelles couleurs. Méconnaissable par rapport à sa saison XXL précédente – 23 buts en championnat avec Newcastle – Isak symbolisait les difficultés d’un Liverpool en manque de repères cette saison.

Ce dimanche après-midi face à West Ham, l’ancien buteur des Magpies a enfin débloqué son compteur en Premier League. À la 60e minute, l’avant-centre de 26 ans a ouvert le score sur un excellent service en retrait de Cody Gakpo, inscrivant seulement son deuxième but pour Liverpool, après celui marqué en League Cup contre Southampton. Un soulagement immense pour le Suédois, qui espère désormais lancer sa saison et aider les Reds à remonter timidement au classement.