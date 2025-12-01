CdF : le PSG pourrait jouer contre le Vendée Fontenay à la Beaujoire
À peine le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France effectué, l’euphorie est retombée pour le Vendée Fontenay. Le club pensionnaire de National 3 ne pourra pas accueillir le Paris Saint-Germain dans son stade limité à 5 000 places. Face à l’affluence attendue et aux exigences de sécurité, les dirigeants étudient déjà une délocalisation, d’après L’Équipe. Deux options se détachent : la Beaujoire (Nantes) ou René-Gaillard (Niort). L’enceinte du FC Nantes présente un atout particulier puisque les Canaris joueront, eux, leur 32e de finale à Concarneau.
Mais l’organisation reste complexe. Deux autres clubs vendéens, Les Herbiers et Les Sables-d’Olonne, recevront respectivement Angers et Rennes. Selon les dates retenues entre les 19 et 21 décembre, cette coïncidence pourrait disperser le public potentiel et compliquer encore la logistique.
