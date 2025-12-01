Naples : Antonio Conte a retrouvé le sourire après la victoire contre l’AS Roma

Le choc de la 13e journée de Serie A entre la Roma et Naples s’est terminé sur une victoire étroite des Napolitains (0-1), grâce à un but décisif de David Neres. Avec ce succès, l’équipe d’Antonio Conte rejoint le Milan en tête du classement avec 28 points, retrouvant le sourire après une période plus compliquée.

« Venir à Rome et le faire avec personnalité n’était pas simple. J’ai demandé cela aux garçons, et ils l’ont fait. Nous traversons un moment avec de nombreuses indisponibilités, qui dureront encore un peu. J’espère qu’il ne leur arrivera rien aux joueurs que nous avons maintenant. Nous avons également changé de système de jeu, car nous n’avons que deux milieux de terrain, en plus d’Elmas qui est un joker et de Vergara, qui trouvera sûrement du temps de jeu », a déclaré le coach italien au micro de DAZN. La troisième victoire de suite pour Conte et son équipe, malgré les nombreuses absences.