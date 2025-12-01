Menu Rechercher
Monaco - PSG : pourquoi Lamine Camara n’a pas été expulsé après son violent tacle sur Lucas Chevalier

Lucas Chevalier @Maxppp

Une polémique d’arbitrage supplémentaire. Ce week-end, le Paris Saint-Germain a chuté pour la deuxième fois de la saison sur la pelouse de l’AS Monaco. Une rencontre marquée par le violent tacle de Lamine Camara sur Lucas Chevalier. Pourtant, Clément Turpin, arbitre du match, n’a pas donné de carton rouge au Monégasque. Plus surprenant encore, il n’est pas non plus allé voir les images de la VAR…

Selon les dernières informations de RMC Sport, un dialogue a pourtant bien eu lieu entre l’arbitre central et le VAR (Jérémie Pignard, assistant vidéo et Gaël Angoula, en charge des relations entre le terrain et le VAR). Pour autant, les deux arbitres vidéo ont estimé que tous les critères d’expulsion directe n’étaient pas réunis pour déjuger Monsieur Turpin et l’inciter à revoir l’action. Si Lamine Camara a donc écopé d’un simple carton jaune, cette décision commentée sera analysée, ce lundi, par la DTA lors de la traditionnelle réunion technique hebdomadaire à Clairefontaine.

